تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

مسقط -العمانية

بتكليفٍ من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يرعى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في دورتها الثامنة المخصصة في التنافس لعموم العرب، وسيقام في نادي الواحات بالعذيبة.

وفاز بالجائزة في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون المطرب المصري علي الحجار، بينما فاز في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب الأديب العراقي باسم فرات، في حين تمَّ حجب جائزة مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة لعدم استيفاء المتقدمين كافة الشروط والضوابط المقررة في هذا المجال.

وسيعلن معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في ختام الحفل عن مجالات الدورة التاسعة للعام 2020م، وسيكون التنافس فيها للعمانيين فقط.

وتأتي جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب انطلاقا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالإنجاز الفكري والمعرفي، وتأكيدًا على الدور التاريخي لسلطنة عُمان في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية، ودعمًا من جلالته -أعزّه الله- للمثقفين والفنّانين والأدباء المجيدين؛ حيث أصدر جلالته في 27 من فبراير 2011م المرسوم السُّلطاني السامي رقم (18/2011) القاضي بإنشاء جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.