"تشي مالامبو" تقدم عرضا راقصا رائعا في دار الأوبرا.. الخميس والجمعة

مسقط - العمانية

تقدم فرقة تشي مالامبو بدار الأوبرا السلطانية مسقط يومي 19 و20 ديسمبر الجاري إنتاجًا جديدًا رائعًا ابتكره مصمم الرقصات الفرنسي المعروف غيلي بريناس، وذلك بعد غد الخميس والجمعة 20 ديسمبر في الساعة 7:00 مساءً.

وسيستمتع جمهور دار الأوبرا الذي اعتاد على كلّ ما هو جميل، ومبهر بهذا الإنتاج التي تقدّمه فرقة تشي مالامبو الاستعراضية الأرجنتينية، وهي من الفرق الاستعراضية الشهيرة في العالم وتعدّ مركزا لجميع المؤدين الرجال الذين يبهرون الجمهور برقصة الزباتيو السريعة، وهي رقصة بالأقدام مستوحاة من إيقاع الخيول الجارية، يقدمها رعاة البقر الأمريكيون الجنوبيون من رجال الغاوتشو، والمعروف أنّ عروض تشي مالامبو تشهد طلبا متزايدا من قبل المسارح الكبرى في الأميركتين، وغيرها من الدول، لذا قامت بعدّة جولات عالمية للتعريف بعروضها التي صفّق لها الجمهور كثيرا، لما تنطوي عليه من متعة، وجمال، وخفّة، ورشاقة في الحركة إلى جانب الأزياء التقليدية التي يرتديها أعضاء، وعضوات الفرقة، وغطّت تلك الجولات الناجحة أكثر من اثنتين وثلاثين مدينة في مناطق مختلفة من العالم.

وفي دار الأوبرا السلطانيّة مسقط تستعرض فرقة تشي مالامبو أعمالاً فنّيّة بقرع طبول البومبو المذهلة، إضافة إلى عروض أسلحة البولاس الدوارة المصنوعة من حبالٍ طويلة مربوطة بالحصى، وفقرات أخرى مبهرة.