الإثنين, 16 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

"تشي مالامبو" تقدم عرضا راقصا رائعا في دار الأوبرا.. الخميس والجمعة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

"تشي مالامبو" تقدم عرضا راقصا رائعا في دار الأوبرا.. الخميس والجمعة

 

مسقط - العمانية

تقدم فرقة تشي مالامبو بدار الأوبرا السلطانية مسقط يومي 19 و20 ديسمبر الجاري إنتاجًا جديدًا رائعًا ابتكره مصمم الرقصات الفرنسي المعروف غيلي بريناس، وذلك بعد غد الخميس والجمعة 20 ديسمبر في الساعة 7:00 مساءً.

وسيستمتع جمهور دار الأوبرا الذي اعتاد على كلّ ما هو جميل، ومبهر بهذا الإنتاج التي تقدّمه فرقة تشي مالامبو الاستعراضية الأرجنتينية، وهي من الفرق الاستعراضية الشهيرة في العالم وتعدّ مركزا لجميع المؤدين الرجال الذين يبهرون الجمهور برقصة الزباتيو السريعة، وهي رقصة بالأقدام مستوحاة من إيقاع الخيول الجارية، يقدمها رعاة البقر الأمريكيون الجنوبيون من رجال الغاوتشو، والمعروف أنّ عروض تشي مالامبو تشهد طلبا متزايدا من قبل المسارح الكبرى في الأميركتين، وغيرها من الدول، لذا قامت بعدّة جولات عالمية للتعريف بعروضها التي صفّق لها الجمهور كثيرا، لما تنطوي عليه من متعة، وجمال، وخفّة، ورشاقة في الحركة إلى جانب الأزياء التقليدية التي يرتديها أعضاء، وعضوات الفرقة، وغطّت تلك الجولات الناجحة أكثر من اثنتين وثلاثين مدينة في مناطق مختلفة من العالم.

وفي دار الأوبرا السلطانيّة مسقط تستعرض فرقة تشي مالامبو أعمالاً فنّيّة بقرع طبول البومبو المذهلة، إضافة إلى عروض أسلحة البولاس الدوارة المصنوعة من حبالٍ طويلة مربوطة بالحصى، وفقرات أخرى مبهرة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أكتوبر 2018

الخميس والجمعة.. عرض ناماستي الهند بدار الأوبرا السلطانيّة

المزيد

11 نوفمبر 2019

نجوى كرم ومروان خوري في دار الأوبرا السلطانية.. الخميس والجمعة

المزيد

19 مارس 2018

ماجد المهندس علي موعد مع جمهور الأوبرا السلطانية الخميس والجمعة

المزيد

26 نوفمبر 2018

عرض الأوبريت الكوميدي "ليلة في البندقيّة" بدار الأوبرا.. الخميس والجمعة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

بالفيديو .. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسندم

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة