الإثنين, 16 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تعرف على قائمة الدول الأكثر نفوذا في 2019

الإثنين 16 ديسمبر 2019 02:23 م بتوقيت مسقط

تعرف على قائمة الدول الأكثر نفوذا في 2019

 

صدرت، مؤخرا، قائمة بـ80 دولة حول العالم، مرتبة بحسب قوة نفوذها، والذي يظهر في تصدرها، باستمرار، عناوين الأخبار وتأثيرها في المشهد السياسي العالمي وتشكيل الأنماط الاقتصادية العالمية.

وتم إعداد هذا التصنيف بالشراكة بين مجموعة BAV، وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات التسويقية العالمية VMLY & R، وجامعة بنسلفانيا، وخلاله تم استطلاع رأي 20 ألف شخص، بحسب موقع "usnews".

ويعتمد التصنيف على عدة معايير، مثل أداء زعيمها، تحالفاتها الاقتصادية، تأثيرها سياسياً، وقوتها العسكرية. ولم يتغير ترتيب البلدان التسعة الأولى، عن العام الماضي.

 ظلت الولايات المتحدة في القمة، حيث يُنظر إليها على أنها أقوى دولة، لديها أكبر اقتصاد في العالم وأكبر ميزانية عسكرية، حيث تنفق أكثر من 610 مليارات دولار على العتاد العسكري والعسكريين، وجاء ترتيب أقوى 10 دول على النحو التالي.

 

1- الولايات المتحدة الأمريكية

إجمالي الناتج المحلي: 19.4 تريليون دولار

التعداد السكاني: 325.7 مليون نسمة

 

2- روسيا

إجمالي الناتج المحلي: 1.6 تريليون دولار

التعداد السكاني: 144.5 مليون نسمة

 

 

3- الصين

إجمالي الناتج المحلي: 12.2 تريليون دولار

التعداد السكاني: 1.4 مليار نسمة

 

4- ألمانيا

إجمالي الناتج المحلي: 3.7 تريليون دولار

التعداد السكاني: 82.7 مليون نسمة

 

5- بريطانيا

إجمالي الناتج المحلي: 2.6 تريليون دولار

التعداد السكاني: 66 مليون نسمة

 

6- فرنسا

إجمالي الناتج المحلي: 2.6 تريليون دولار

التعداد السكاني: 67.1 مليون نسمة

 

7- اليابان

إجمالي الناتج المحلي: 4.9 تريليون دولار

التعداد السكاني: 126.8 مليون

 

8- إسرائيل

إجمالي الناتج المحلي: 350.9 مليار دولار

التعداد السكاني: 8.7 مليون نسمة

 

9- السعودية

إجمالي الناتج المحلي: 683.8 مليار دولار

التعداد السكاني: 32.9 مليون نسمة

 

10- كوريا الجنوبية

إجمالي الناتج المحلي: 1.5 تريليون دولار

التعداد السكاني: 51.5 مليون نسمة

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2019

قائمة الدول العربية الأكثر والأقل حصولا على الجنسية الأمريكية

المزيد

09 سبتمبر 2018

تعرف على قائمة الدول التي تبيع جنسيتها

المزيد

18 أغسطس 2019

تعرف على قائمة أبرز الدول التي غيرت عواصمها

المزيد

04 فبراير 2019

تعرف على قائمة الدول التي اعترفت بجوايدو رئيساً لفنزويلا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

بالفيديو .. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسندم

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

تدفق السحب المنخفضة على المحافظات الشمالية للسلطنة

المحليات - أخبار

"نماء القابضة" توقع عقد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

الاقتصاد - محلي

الملتقى العماني السعودي بالرياض يبحث سُبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة