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اتفاق استخباراتي عسكري بين الإمارات وكوريا الجنوبية

الإثنين 16 ديسمبر 2019 02:19 م بتوقيت مسقط

اتفاق استخباراتي عسكري بين الإمارات وكوريا الجنوبية

سيؤول - الوكالات

اتفقت السلطات الدفاعية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون في الاستخبارات والخدمات اللوجيستية والإلكترونية العسكرية وتبادل الزيارات .

جاء ذلك أثناء اجتماع وزير الدفاع جونغ كيونغ-دو مع نظيره الإماراتي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد أحمد البواردي في الدورة السابعة لاجتماع وزيري الدفاع بين كوريا الجنوبية والإمارات في مقر وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "يونهاب".

واتفق الوزيران في الاجتماع على تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الاستخبارات والخدمات اللوجستية والإلكترونية العسكرية وتطوير التعاون الوثيق مع توسعة تبادلات الزيارات واستمرار دراسات الأبحاث المشتركة والتعاون التقني من أجل زيادة المصالح المتبادلة بين البلدين، وفقا للوزارة.

وأكدت الوزارة أن الوزيرين أبديا تقييماتهما بأن التعاون الدفاعي والصناعة الدفاعية بين البلدين أصبحتا خلال العام الجاري أكثر عمقا وتنوعا، كما اتفقت آراء الوزيرين على أن المناقشة التي أجريت اليوم في الاجتماع ستسهم أيضا في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين بصورة عامة وعلى رأسها التعاون في الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية.

يذكر أن كوريا الجنوبية تولت مهام بناء 4 مفاعلات نووية في محطة براكة للطاقة النووية الواقعة على بعد 270 كيلومترا من أبو ظبي منذ عام 2012. تم الانتهاء من بناء المفاعل الأول العام الماضي، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من الثلاثة المتبقية في المستقبل القريب.

 

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