عباس شكر | العراق
زحفًا الى الله أم حجّاً الى الثوره
قد نغسل الذنبَ في حجٍ الى العمره
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في ساحة المجد لو طفنا بنورهمو
إذ يطفيء النورُ ما بالروح من جمره
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تبدو بشائرهم كالعرس منتظرا
عرّيسه اليوم محمولٌ على ظهره
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عرّيسه لغةُ الأحلام لو كُتبت
في راية الله ملفوفاً على عمره
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وأمّه الدبكت هزجاً (بشيلتها)
زفّت (بهوستها) الفردوسَ ذي الحرّه
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عروسه اليوم بالحنّاء أغنيةٌ
أنغامها وترٌ تُزهي صدى السهره
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نادته يا ...عدداً والموتُ منتشرٌ
والعدّ محتملٌ بغداد للبصره
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قد زان َ ساحتها التحرير ما ركعت
قد زان نفنفها بالألفِ لا العشره
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ألفٍ وكم ألِفت شهداً شهادتهم
والنحلُ من عسل الثوّار في سكره
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يا ثورة المجد بالفسّاد قد عصفت
من صرصرِ الريح إذ تعتو على الخضره