عباس شكر | العراق

زحفًا الى الله أم حجّاً الى الثوره

قد نغسل الذنبَ في حجٍ الى العمره

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في ساحة المجد لو طفنا بنورهمو

إذ يطفيء النورُ ما بالروح من جمره

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تبدو بشائرهم كالعرس منتظرا

عرّيسه اليوم محمولٌ على ظهره

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عرّيسه لغةُ الأحلام لو كُتبت

في راية الله ملفوفاً على عمره

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وأمّه الدبكت هزجاً (بشيلتها)

زفّت (بهوستها) الفردوسَ ذي الحرّه

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عروسه اليوم بالحنّاء أغنيةٌ

أنغامها وترٌ تُزهي صدى السهره

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نادته يا ...عدداً والموتُ منتشرٌ

والعدّ محتملٌ بغداد للبصره

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قد زان َ ساحتها التحرير ما ركعت

قد زان نفنفها بالألفِ لا العشره

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ألفٍ وكم ألِفت شهداً شهادتهم

والنحلُ من عسل الثوّار في سكره

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يا ثورة المجد بالفسّاد قد عصفت

من صرصرِ الريح إذ تعتو على الخضره