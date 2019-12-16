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زان َ ساحتها التحرير ما ركعت

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:28 ص بتوقيت مسقط

زان َ ساحتها التحرير ما ركعت

 

عباس شكر | العراق

 

زحفًا الى الله أم حجّاً الى الثوره

                         قد نغسل الذنبَ في حجٍ الى العمره

//

في ساحة المجد لو طفنا بنورهمو

                     إذ يطفيء النورُ ما بالروح من جمره

//

 تبدو بشائرهم كالعرس منتظرا

                         عرّيسه اليوم محمولٌ على ظهره

//

عرّيسه لغةُ الأحلام لو كُتبت

                            في راية الله ملفوفاً على عمره

//

وأمّه  الدبكت هزجاً (بشيلتها)

                     زفّت (بهوستها) الفردوسَ ذي الحرّه

//

عروسه اليوم بالحنّاء أغنيةٌ

                         أنغامها وترٌ تُزهي صدى السهره

//

نادته يا ...عدداً والموتُ منتشرٌ

                               والعدّ محتملٌ بغداد للبصره

//

قد زان َ ساحتها التحرير ما ركعت

                           قد زان نفنفها بالألفِ لا العشره

//

ألفٍ وكم ألِفت شهداً شهادتهم

                        والنحلُ من عسل الثوّار في سكره

//

يا ثورة المجد بالفسّاد قد عصفت

                           من صرصرِ الريح إذ تعتو على الخضره

 

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