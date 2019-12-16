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دقــــــات قلبي

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:25 ص بتوقيت مسقط

دقــــــات قلبي

 

د. أحمد مرسي | مصر

 

دقات قلبي مُنذُ فاحَ عبيرُك

                   صاحت بإسمك في دُنَى الأسرارِ

//

لما وصفتُك في حروفِ قصائدي

                    وردا ذَكَـرتكِ في رُبى أشعاري

//

وكتبت فوق الماءِ إنِّى عاشقٌ

                              إنِّي أحبُّكِ قِبلةَ الأنظارِ

//

من ذا يدانيني وأنتِ حبيبتي

                   الشمسُ أنتِ وضَوْؤها كَمَدارى

//

إني أُحـبُّكِ جنتي لا ترحلي

                        إني أحبُّكِ هائمـا فاختاري

//

ما بين ذكري في صحيفة حُبِّنا

                  أو بين شرخ في صميم جداري

//

مِيلي بطيفِكِ في دلالٍ إنني

                        حطمتُ كلَّ موانعِ الأسوارِ

//

الموجُ أنتِ تَلألأتْ أطيافُهُ

                        والحبُّ بين لآلئي ومَحَاري

//

ونقشتُ رَسْمَكِ في عيوني ربما

                        أَفشتْ عيونُكِ سِرَّ ذا الإبْحارِ

//

إن كان ذنبي فى هواكِ مَلامةً

                            أو كنتِ هائمةً مع الأقمارِ

//

فتأكدي أنَّ الفضاءَ جميعُهُ

                           مِلكي أنا من مارجٍ من نَارِ

//

فــي أي وادٍ تسكـنيـنَ حَبيـبتِي؟

                        إنِّي هُـنَا والحبُّ من أوزاري

//

لا تحسبي إنْ ضاعَ عُــمْرِى كُلُّهُ

                       بينَ الحياةِ علَى صَدَى أوتاري

//

أو بينَ عشقٍ في حديقة وردنا

                              سيظلُّ مرهونا بأيِّ قرارِ 

//

لكنَّني أرجوكِ ألَّا ترحَلي

                           عن حبنا أو فاقبلي أعذاري

//

حبِّي الذى قد صُنتُهُ في لحظةٍ

                              قد تاه بين البَحرِ والبَحَّارِ

//

خَبَّأتُ حُبَّك دونَ أيِّ مَلالةٍ

                           بجداولي وسفينتي وبحاري

//

وأنا الذي غيرتُ كلَّ خَرائطي

                          وعشقتُ فيكِ غـزارةَ الأنهارِ

//

وتذكرِي أنَّ الحبيبَةَ مَوطِنٌ

                         إنْ تاهَ دربي كُنتِ كُـلَّ دياري

//

إن كان ذنبي في هـواكِ كعاشـقٍ

                            سيظـلُّ حُبى دونَمَـا استغفارِ

//

ويظلُّ في عينيكِ سرُّ تألـقِي

                          وَحْيَ السماءِ وروعةَ الأقدارِ

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