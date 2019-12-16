دقــــــات قلبي

د. أحمد مرسي | مصر

دقات قلبي مُنذُ فاحَ عبيرُك

صاحت بإسمك في دُنَى الأسرارِ

//

لما وصفتُك في حروفِ قصائدي

وردا ذَكَـرتكِ في رُبى أشعاري

//

وكتبت فوق الماءِ إنِّى عاشقٌ

إنِّي أحبُّكِ قِبلةَ الأنظارِ

//

من ذا يدانيني وأنتِ حبيبتي

الشمسُ أنتِ وضَوْؤها كَمَدارى

//

إني أُحـبُّكِ جنتي لا ترحلي

إني أحبُّكِ هائمـا فاختاري

//

ما بين ذكري في صحيفة حُبِّنا

أو بين شرخ في صميم جداري

//

مِيلي بطيفِكِ في دلالٍ إنني

حطمتُ كلَّ موانعِ الأسوارِ

//

الموجُ أنتِ تَلألأتْ أطيافُهُ

والحبُّ بين لآلئي ومَحَاري

//

ونقشتُ رَسْمَكِ في عيوني ربما

أَفشتْ عيونُكِ سِرَّ ذا الإبْحارِ

//

إن كان ذنبي فى هواكِ مَلامةً

أو كنتِ هائمةً مع الأقمارِ

//

فتأكدي أنَّ الفضاءَ جميعُهُ

مِلكي أنا من مارجٍ من نَارِ

//

فــي أي وادٍ تسكـنيـنَ حَبيـبتِي؟

إنِّي هُـنَا والحبُّ من أوزاري

//

لا تحسبي إنْ ضاعَ عُــمْرِى كُلُّهُ

بينَ الحياةِ علَى صَدَى أوتاري

//

أو بينَ عشقٍ في حديقة وردنا

سيظلُّ مرهونا بأيِّ قرارِ

//

لكنَّني أرجوكِ ألَّا ترحَلي

عن حبنا أو فاقبلي أعذاري

//

حبِّي الذى قد صُنتُهُ في لحظةٍ

قد تاه بين البَحرِ والبَحَّارِ

//

خَبَّأتُ حُبَّك دونَ أيِّ مَلالةٍ

بجداولي وسفينتي وبحاري

//

وأنا الذي غيرتُ كلَّ خَرائطي

وعشقتُ فيكِ غـزارةَ الأنهارِ

//

وتذكرِي أنَّ الحبيبَةَ مَوطِنٌ

إنْ تاهَ دربي كُنتِ كُـلَّ دياري

//

إن كان ذنبي في هـواكِ كعاشـقٍ

سيظـلُّ حُبى دونَمَـا استغفارِ

//

ويظلُّ في عينيكِ سرُّ تألـقِي

وَحْيَ السماءِ وروعةَ الأقدارِ