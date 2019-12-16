"نجاحي" من بنك مسقط تبرز النماذج الملهمة في ريادة الأعمال





البريمي - الرؤية

نظم بنك مسقط جلسة شهرية جديدة من جلسات "نجاحي" في محافظة البريمي لتقديم نماذج ناجحة من رواد الأعمال يتحدثون عن تجربتهم العملية وطبيعة أعمالهم؛ لتكون الجلسة بمثابة منصة لتبادل المعرفة بين المشاركين والتواصل وبناء العلاقات التجارية بين رواد الأعمال.

وخلال جلسة "نجاحي" تمّ استعراض التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في بداية مسيرتهم وكيف يتغلبون عليها ويتعلمون منها، إلى جانب أساليب إدارة الوقت بين الالتزام الاجتماعي والأسري ومتطلبات الأعمال، كما تمّ الحديث مع المشاركين حول الخطط المستقبلية لتطوير أعمالهم.

وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به وحدة نجاحي في المساهمة بنمو المؤسسات الصغيرة والناشئة من خلال الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك. وكانت وحدة البيع بالتجزئة (نجاحي) قد دشّنت سلسلة لقاءات مؤخرا في بعض المحافظات بحضور عدد من رواد الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات، وتطرّقت إلى عدة محاور تهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم حساب نجاحي الجاري مزايا خاصة تشمل حد سحب يومي يصل إلى 1000 ريال عماني لتلبية متطلبات الأعمال اليومية من النقد، إلى جانب إمكانية الحصول على أكثر من بطاقة واحدة للخصم المباشر لحساب واحد وهو ما يسمح للأشخاص المفوضين بإجراء المعاملات المصرفية بالنيابة عن الشركة، وتتوفر الشيكات الخاصة لحاملي حساب نجاحي الجاري وخدمة الأولوية في الفروع لزبائن نجاحي لإجراء المعاملات عند الصراف أو غيرها من المعاملات.

ويساهم "نجاحي" في إيجاد حلول لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجال التمويل الذي يعد من المجالات المهمة لهذة الفئة حيث يتطلب مجموعة من التسهيلات المالية لتنفيذ المشاريع أو الخطوات التي تنوى المؤسسات أو رواد الأعمال القيام بها. كما تلبي "نجاحي" متطلبات السوق إلى جانب إيجاد حلول تمويلية لهذة الفئة المهمة التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المحلي.