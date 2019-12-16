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بريطانيا: كوربن يعتذر عن الهزيمة الثقيلة لـ"العمال"

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

بريطانيا: كوربن يعتذر عن الهزيمة الثقيلة لـ"العمال"

 

لندن - الوكالات

وجه جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني، اعتذارا صريحا لأنصار حزبه عقب الهزيمة الثقيلة التي لحقت بالعمال في الانتخابات العامة مؤخراً، وأسفرت عن فوز حزب المحافظين بالأغلبية المطلقة.

وأقر كوربن في رسالتين مفتوحتين بفشل الحزب في الانتخابات، وقال إنه يعترف بمسؤوليته عن ذلك. ويأتي ذلك، في الوقت الذي بدأت فيه مرشحتان محتملتان الاستعداد للمنافسة على خلافة كوربن في قيادة حزب المعارضة الأكبر في بريطانيا، وهما ليزا ناندي، وجيس فيليبس.

ومن جهة أخرى، سيكشف بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، النقاب عن النقاط التي سيتضمنها خطاب الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، وتشمل الالتزام بتخصيص تمويل إضافي للنظام الصحي الحكومي "إن إتش إس".

وكان بوريس جونسون عاد إلى مقر رئاسة الوزراء 10 داونينغ ستريت بأغلبية مطلقة بلغت 80 بالمائة بعد أن اكتسح المحافظون دوائر عرفت تاريخيا بمعاقل حزب العمال، وحقق الحزب فوزه الأكبر منذ 30 عاماً.

وفي المقابل، مُني حزب العمال بأكبر هزيمة له منذ عام 1935، وتراجع نسبة المصوتين بنحو 8 في المئة.

وفي رسالته المفتوحة قال كوربن "سأكون واضحاً في ذلك. النتيجة كانت ضربة قوية لكل من يحتاج بشدة إلى تغيير حقيقي في بلدنا.. وأعرب عن أسفي لأننا لم نحقق النتائج المرجوة، وأتحمل مسؤوليتي عن ذلك". لكن كوربن أصر على أنه لا يزال "فخورا" ببرنامج حملته الانتخابية، الذي قدم رسالة "أمل" في الانتخابات.

وأضاف زعيم حزب العمال، الذي من المنتظر أن يتنحى في بداية العام المقبل، أن حزبه "مصمم على استعادة ثقة ناخبيه الذين تخلوا عنه".

 

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