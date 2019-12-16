بعد إخفاق "خليجي 24".. إقالة كومان والإبقاء على الجهاز المعاون

◄ اعتماد مشروع بناء مركز فني وفندق لإقامة المنتخبات قرب استاد السيب

◄ إعفاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب

مسقط- الرؤية

سقرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم إعفاء مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم أروين كومان من منصبه، اعتبارا من تاريخه مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد متكامل، وذلك في ضوء توصيات اللجنة الفنية المرفوعة عن الاجتماعيين السابقين، وتقييم مشاركة المنتخب الوطني الأول في دورة كأس الخليج العربي ال 24 بدولة قطر الشقيقة.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام برئاسة سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة بالسلطنة، فقد اعتمد المجلس مشروع بناء مركز فني وفندق لإقامة المنتخبات الوطنية بدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وسيحقق هذا المشروع أهدافا إيجابية، وسيتم تشييده خلال الثلاث سنوات المقبلة بالقرب من استاد السيب الرياضي، كمشروع متكامل يساعد على تخفبف الضغط على موازنة الاتحاد وترشيد الانفاق.

واعتمد المجلس توصية لجنة التطوير الفني والدراسات بإعفاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني للشباب، بعد تقييم مشاركة المنتخب في تصفيات كاس آسيا للشباب التي أقيمت مؤخرا بالسلطنة. واعتمد مجلس الإدارة أيضا موازنة الاتحاد لعام 2020.