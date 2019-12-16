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الجامايكية توني آن سينغ ملكة جمال العالم

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

الجامايكية توني آن سينغ ملكة جمال العالم

 

لندن- رويترز

توجت الجاميكية توني آن- سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، وقالت إنّها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث تغيير مستدام للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إنّ الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وقالت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة؛ هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أنّ أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

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