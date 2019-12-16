إبداع شبابنا.. بلا حدود

أمسية بهيجة تلك التي شهدت حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب وجائزة أوكسيدنتال للابتكار؛ حيث امتزجت الفرحة الغامرة مع الشعور المتعاظم بالفخر والزهو، فالنماذج الشبابية التي أضاءت ليلة الأمس بإبداعاتها وابتكاراتها، كفيلة بأن تطمئننا على مستقبل هذا الوطن العزيز بأبنائه المبدعين في مختلف المجالات.

باتت جائزة الرؤية لمبادرات الشباب وللعام السابع على التوالي، منصة وطنية لاكتشاف المواهب، وجسرا لعبور أصحاب الإبداعات والابتكارات إلى أرض الواقع بعيدا عن المختبرات والأفكار المكتوبة، فقد تحولت مشاريعهم التي فازوا بها إلى واقع على الأرض يتحقق. وإنه ليُثلج الصدر ذلك العدد الكبير من المشاريع الرائدة التي تقدمت للمنافسة على الجائزة، لتختار لجنة التحكيم الفائزين بعد مفاضلة صعبة ومهام تحكيمية شاقة، بفضل جودة الأعمال المُقدمة.

إنَّ جهود دعم الإبداع والتميز في بلادنا ماضية، مستلهمة في جوهرها النظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والرعاية السامية من لدن جلالته للشباب، وستتواصل المسيرة بفضل من الله وبسواعد أبناء عُمان البررة.