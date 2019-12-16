بعد 200 سنة خارج السلطنة.. المخطوط الأصلي لأحمد بن ماجد في المتحف الوطني

سان بطرسبورغ- العمانية

وقع المتحف الوطني ومعهد المخطوطات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سان بطرسبورغ على اتفاقية لإعارة أصل مخطوط الملاح العماني أحمد بن ماجد السعدي بخط يده للعرض بالمتحف الوطني، وقعها من الجانب العماني جمال بن حسن الموسوي مدير عام المتحف، ومن الجانب الروسي البروفيسورة الدكتورة إيرينا بوبوفا في سان بطرسبورغ.

والمخطوط يحمل عنوان «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد" ويحفظ في مدينة سانت بطرسبورغ منذ مطلع القرن التاسع عشر وهو مسجل كونه إرثا وطنيا لروسيا الاتحادية وسيبدأ عرض المخطوط بدءا من شهر أكتوبر ٢٠٢٠م في قاعة التاريخ البحري. ويعود تاريخ المخطوط إلى ما قبل العام ١٥٠٠م وعدد صفحاته ١٥٦ صفحة مقاسات ٢٠×١٢.٧سم وهو من جلد وورق، وخط بحبر أسود وأحمر. ويتضمن ثلاث أرجوزات، الأولى حول الملاحة على طول ساحل شرق إفريقيا، والثانية تتناول وصف طرق الملاحة إلى الهند وإندونيسيا وجنوب الصين، أما الأرجوزة الثالثة فتتناول تعليمات ملاحية في البحر الأحمر.

