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الشجوُ يغتالُ الربيع

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

الشجوُ يغتالُ الربيع

 

عبد الناصر الجوهري | مصر

 

للتي تأبى عبوري

                   أو صعودي للمُحالِ

للتي أضنتْ غديري

                     واختفت بين التِّلالِ

ما وَقعْتُ العُمْرَ يومًا

                     في هواكِ يا غزالي

لم تعودي في قصيدي

                    لـم تعودي في خيالي

لم تكوني غير شجوٍ

                  في حنيني ، وانشغالي

كـُنتِ نبعًا في وريدي

                    كنتِ زادًا في رحالي

كم عشقنا أُمسياتٍ

                       وانتشينا من ظلالِ

كم لهونا في صبانا

                       واشتبكنا فـي نزالِ

وافترشنا ضحكاتٍ

                         واقتسمنا كلَّ حالِ

ما سَلِمنا من غـرامٍ

                        أو خصامٍ، أو قتالِ

كم صعـدنا لشجـيراتٍ

                     .. معـًا نحو الأعالي

كـم طبعنا  قُبْلةً

                  لم نرْتضيها في امتثالِ

فالبريدُ ارتاح منـا

                   عاشقــًا قلب الوصالِ

إنَّ للعشّـاقِ .. أمرٌ

                        سـرَّه قيدُ المُحالِ

والربيعُ ازدان شوكـًا

                    من دعاهُ لاغتيالي؟!

كنتِ تختالين قـربي

                 أنتِ ما رُمْتِ انتشالي!

كان قلبي عالقــًا

             هـزَّ الجوي صمتُ الجبالِ

مـا تحّركتِ لأجلي

                     ما تحمَّلتِ  انفعالي

كيف هـان الحُلْمُ يومــًا

                  كيف ولّى فـي زوالِ؟!

لـي فـؤادٌ هام وجدًا

                     يبتغي طيفَ الجمالِ

لي طيورٌ فـي الروابي،

                    لي لحونٌ في اشتعالِ

لـو تحبِّيـن مروجي؛

                أُحْرسي عيري ومالي

لمْلمـي ما ضـاع منّا

                   واتبعيني فـي انتقالي

ذاك جـرحي كيف أمسي

                      مـَنْ رماهُ بالنِّبالِ؟

قاطعيني إنْ تشائي؛

                        إنَّ قلبي لا يُبالي

لن تكوني من حياتي

                   غير ذكرى أو سؤالِ

لنْ تعـودي غير ماضٍ

                        ساكنٍ بين الليالي

لن تعودي في القوافي

                     همْهماتٌ لارتجالي

إنَّ شوقًا في وريدي

                 ملَّ صبري واحتمالي

لن تعـودي إنَّ قلبي

                    كارهٌ عِشْقَ الضَلالِ.

 

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