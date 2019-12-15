فتنة الأحزاب

إسماعيل حقي حسين | العراق
ذا درعك المسلوب في الأحزاب
وقميصك المقدود بالأنساب
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وخصيمك المبتز كل رزيئة
يرتج بين تمنع وطلاب
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هل ما يزال، ودون رأسك طالب
والقتلة الأولى خطى لحراب
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كم عدت من موت أكيد، شاخصا
كالرمح مشدودا على الأعصاب
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ورحى المنية إذ تدور كأنها
الطاعون ينخر جذعك المتصابي
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وبقيت وحدك دونك الموت الآخي
ر وقبرك المكتظ بالأحباب
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أسدا تشيعه الضباع لموته
والنادبون عليه بعض صحاب
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فاخلد إليك، وأغلق الأبواب خل
فك ولتدع أصواتهم لغياب
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وأرح لهاثك من ضجيج زائفٍ
ما زال ينعق فيك مثل غراب
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ذا موتك المحتوم.. فاتّشح الحجى
لا موطن يبكيك خلف الباب
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لو قرقعت تلك السيوف فإنها ال
ضوضاء مادامت بغير عباب
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أو صفّت الأعلام كل يدّعي
وطناً، وهم شتّى بلا أنساب
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فلأنت وحدك من يحقّ لبأسه
أن يركز الرّايات فوق هضابي.