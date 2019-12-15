فتنة الأحزاب

إسماعيل حقي حسين | العراق

ذا درعك المسلوب في الأحزاب

وقميصك المقدود بالأنساب

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وخصيمك المبتز كل رزيئة

يرتج بين تمنع وطلاب

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هل ما يزال، ودون رأسك طالب

والقتلة الأولى خطى لحراب

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كم عدت من موت أكيد، شاخصا

كالرمح مشدودا على الأعصاب

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ورحى المنية إذ تدور كأنها

الطاعون ينخر جذعك المتصابي

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وبقيت وحدك دونك الموت الآخي

ر وقبرك المكتظ بالأحباب

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أسدا تشيعه الضباع لموته

والنادبون عليه بعض صحاب

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فاخلد إليك، وأغلق الأبواب خل

فك ولتدع أصواتهم لغياب

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وأرح لهاثك من ضجيج زائفٍ

ما زال ينعق فيك مثل غراب

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ذا موتك المحتوم.. فاتّشح الحجى

لا موطن يبكيك خلف الباب

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لو قرقعت تلك السيوف فإنها ال

ضوضاء مادامت بغير عباب

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أو صفّت الأعلام كل يدّعي

وطناً، وهم شتّى بلا أنساب

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فلأنت وحدك من يحقّ لبأسه

أن يركز الرّايات فوق هضابي.