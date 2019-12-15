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فتنة الأحزاب

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

فتنة الأحزاب

 

إسماعيل حقي حسين | العراق

 

ذا درعك المسلوب في الأحزاب

                                 وقميصك المقدود بالأنساب

//

وخصيمك المبتز كل رزيئة

                                     يرتج بين تمنع وطلاب

//

هل ما يزال، ودون رأسك طالب

                                والقتلة الأولى خطى لحراب

//

كم عدت من موت أكيد، شاخصا

                             كالرمح مشدودا على الأعصاب

//

ورحى المنية إذ تدور كأنها

                            الطاعون ينخر جذعك المتصابي

//

وبقيت وحدك دونك الموت الآخي

                                  ر وقبرك المكتظ بالأحباب

//

أسدا تشيعه الضباع لموته

                              والنادبون عليه بعض صحاب

//

فاخلد إليك، وأغلق الأبواب خل

                                 فك ولتدع أصواتهم لغياب

//

وأرح لهاثك من ضجيج زائفٍ

                             ما زال ينعق فيك مثل غراب

//

ذا موتك المحتوم.. فاتّشح الحجى

                               لا موطن يبكيك خلف الباب

//

لو قرقعت تلك السيوف فإنها ال

                             ضوضاء مادامت بغير عباب

//

أو صفّت الأعلام كل يدّعي

                              وطناً، وهم شتّى بلا أنساب

//

فلأنت وحدك من يحقّ لبأسه

                          أن يركز الرّايات فوق هضابي.

 

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