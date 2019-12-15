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حـنيـن

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

حـنيـن

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

"قصيدة لكل من فقد غالٍ على قلبه"

 

توَسَّدَ حُلْمِي بينَ أنَّـاتِ الهَـوَى

                          وقمْتُ أُصلِّي في جوانِحِ وَحْدَتي

//

ولمْ يكُ غيْري في هواهَا مُكبَّلٌ

                          كأنَّيَ في سجْنِ الرَّصافَةِ يَقْظتِي

//

تمُـرُّ عليْنا الذِّكرياتُ تَوَالِياً

                          وليسَ تمُـرُّ اليومَ ذكْـرى أحبَّتي

//

أُنقِّـطُ اسْمَ النَّرجسيَّةِ منْ دَمِي

                        وأنْسجُ شعْري منْ مَدامعِ شمْعَتي

//

أترْحلُ عنَّـا والقلوبُ لواعِجٌ

                       وترْحلُ عنَّا رغْمَ قوْلي لَها اثْبُتِ

//

وتتركُ قلبَ المُسْتهامِ مُـمَدَّداً

                      على نَعْشِ أجداثٍ وموتٍ و قفْرةِ

//

يموتُ مرارًا دونَ قبْرٍ يُجيرُهُ

                         ويقْطفُ حُزنَ الأوَّلينِ  بِحسْرةِ

//

حوَاليَّ أكياسٌ من التَّمْرِ خِلْتُها

                          نفَائسَ ماساتٍ نسَتْها وطرْحةِ

//

أبيتُ وفي يدِيَ اليَمينُ مدامِعي

                          غدَوْنَ خِماصًا دونِ فقْدٍ لِدمعةِ

//

هناكَ ظباءُ الحيِّ تسْقي فقيدَها

                          وظبْيُ عُيوني في بُعادٍ و غيْبةِ

//

إذا ما تجلَّى الصُّبحُ فتَّشْتُ دارَنا

                          تقمَّصَني نورُ الصباحِ بلوْعتِي

//

وكم حامَ حوْلي العاشقونَ تَفَضُّلاً

                          كمجنونِ ليْلى قد أتى كلَّ سيرةِ

//

وما إنْ سردْتُ الذِّكرياتِ أمامَهُ

                                تنشَّجَ حُزْنًا ثمَّ ولَّى بخيْبةِ

//

ألا فارْحمِ الوُدَّ الذي كانَ بيْننَا

                            وبستانَ ورْدٍ كان منِّي هدِيَّتي

//

ولا تتْرُكي الأسْوارَ تُعْلي ثِمارَها

                       فلا زلتِ في عيْني مُنَى كلِّ نظْرةِ

//

ولستُ أُبالي إنْ طلبْتِ اعْتِذارَنا

                             أمامَ جموعِ الناسِ في أيِّ لحْظةِ

//

ألا يَا فراشاتِ الهوى وصِّلي لها

                         قُصاصةَ شِعْري دونَ تحْريفِ جُمْلةِ

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