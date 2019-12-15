أبو نبراس البوصافي | مسقط

"قصيدة لكل من فقد غالٍ على قلبه"

توَسَّدَ حُلْمِي بينَ أنَّـاتِ الهَـوَى

وقمْتُ أُصلِّي في جوانِحِ وَحْدَتي

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ولمْ يكُ غيْري في هواهَا مُكبَّلٌ

كأنَّيَ في سجْنِ الرَّصافَةِ يَقْظتِي

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تمُـرُّ عليْنا الذِّكرياتُ تَوَالِياً

وليسَ تمُـرُّ اليومَ ذكْـرى أحبَّتي

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أُنقِّـطُ اسْمَ النَّرجسيَّةِ منْ دَمِي

وأنْسجُ شعْري منْ مَدامعِ شمْعَتي

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أترْحلُ عنَّـا والقلوبُ لواعِجٌ

وترْحلُ عنَّا رغْمَ قوْلي لَها اثْبُتِ

//

وتتركُ قلبَ المُسْتهامِ مُـمَدَّداً

على نَعْشِ أجداثٍ وموتٍ و قفْرةِ

//

يموتُ مرارًا دونَ قبْرٍ يُجيرُهُ

ويقْطفُ حُزنَ الأوَّلينِ بِحسْرةِ

//

حوَاليَّ أكياسٌ من التَّمْرِ خِلْتُها

نفَائسَ ماساتٍ نسَتْها وطرْحةِ

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أبيتُ وفي يدِيَ اليَمينُ مدامِعي

غدَوْنَ خِماصًا دونِ فقْدٍ لِدمعةِ

//

هناكَ ظباءُ الحيِّ تسْقي فقيدَها

وظبْيُ عُيوني في بُعادٍ و غيْبةِ

//

إذا ما تجلَّى الصُّبحُ فتَّشْتُ دارَنا

تقمَّصَني نورُ الصباحِ بلوْعتِي

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وكم حامَ حوْلي العاشقونَ تَفَضُّلاً

كمجنونِ ليْلى قد أتى كلَّ سيرةِ

//

وما إنْ سردْتُ الذِّكرياتِ أمامَهُ

تنشَّجَ حُزْنًا ثمَّ ولَّى بخيْبةِ

//

ألا فارْحمِ الوُدَّ الذي كانَ بيْننَا

وبستانَ ورْدٍ كان منِّي هدِيَّتي

//

ولا تتْرُكي الأسْوارَ تُعْلي ثِمارَها

فلا زلتِ في عيْني مُنَى كلِّ نظْرةِ

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ولستُ أُبالي إنْ طلبْتِ اعْتِذارَنا

أمامَ جموعِ الناسِ في أيِّ لحْظةِ

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ألا يَا فراشاتِ الهوى وصِّلي لها

قُصاصةَ شِعْري دونَ تحْريفِ جُمْلةِ