"نماء" شريك إستراتيجي للمؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية

مسقط - الرؤية

رعت مجموعة نماء -كشريك إستراتيجي- المؤتمر السنوي الخامس لإدارة الموارد البشرية، الذي نظمته الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (OSHRM) بالتعاون مع الاتحاد العربي للكهرباء؛ امتدادا لتطبيق الركيزة الإستراتيجية للموارد البشرية بالمجموعة، ومواصلة لتحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات في هذا المجال.

وأقيم المؤتمر تحت عنوان "الموارد البشرية قلب الأعمال" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة فعَّالة من القطاعين العام والخاص ومختلف المؤسسات المحلية والدولية.

ورعى المؤتمر صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، وبحضور المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء. وشهدت الفعالية حضور أصحاب المعالي والسعادة وجميع الرؤساء والمديرين التنفيذيين للمجموعة والجمعية والاتحاد، إلى جانب أبرز الخبراء والمهنيين والباحثين في مجال الموارد البشرية.

وفي كلمته، أكد المهندس عمر الوهيبي ضرورة دعم المؤتمرات والفعاليات الخاصة بتنمية قدرات الموارد البشرية. وتطرق لجهود مجموعة نماء في تدشينها لإستراتيجية الموارد البشرية في 2013 برؤية تنصُّ على: "السعي لجعل مجموعة نماء بيئة مهنية مثالية تتضمن تطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات والشفافية في مجال الموارد البشرية". كما قدم كلمة شكر إلى راعي المؤتمر والجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية والاتحاد العربي للكهرباء على جهودهم المبذولة لإنجاح الفعالية.

وتضمَّنت أهداف المؤتمر تسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية، جنبًا إلى جنب مع التقنيات الحديثة؛ والمساهمة في رسم خارطة الطريق لمستقبل العمل من خلال جمع مجتمع يضم المئات من صانعي القرار وأصحاب الرؤى والتقنيين على منصة مشتركة.

وتولي مجموعة نماء أولوية قصوى للموارد البشرية؛ كونها المحرك الرئيسي للوصول للأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة. وتعمل المجموعة على تمكين قدرات موظفيها من خلال توفير البيئة المناسبة لإكسابهم المهارات والمقومات اللازمة لأداء الأعمال باحترافية، والتطوير المستمر، والعمل بطريقة مهنية، ليقدموا أفضل ما لديهم للمساهمة في تحقيق النماء والرخاء للوطن.