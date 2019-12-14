السبت, 14 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

ماذا قال الرئيس السوداني السابق بعد إدانته بالفساد

السبت 14 ديسمبر 2019 05:05 م بتوقيت مسقط

ماذا قال الرئيس السوداني السابق بعد إدانته بالفساد

الخرطوم - الوكالات

قضت محكمة سودانية بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وعقب النطق بالحكم قال البشير: "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم السبت "إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

وشهدت الخرطوم منذ صباح اليوم السبت، انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أغسطس 2019

بالفيديو... وصول الرئيس السوداني السابق إلى مقر المحاكمة

المزيد

19 مايو 2018

تطورات مفاجئة في قضية اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بالفساد

المزيد

11 أكتوبر 2015

الرئيس السوداني يحث المتمردين على استئناف المحادثات

المزيد

18 ديسمبر 2018

الكشف عن سبب زيارة الرئيس السوداني إلى سوريا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح حكومي حول خصخصة الكهرباء في السلطنة

الاقتصاد - محلي

فرص لهطول أمطار متفرقة وهبوب رياح على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

من هو عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بسرعة 260 ألف كيلومتر.. شهب الجوزاء تضيء سماء السلطنة

منوعات - علوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة