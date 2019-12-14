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دولتان عربيتان في قائمة "أقوى أسلحة جوية في العالم"

السبت 14 ديسمبر 2019 05:03 م بتوقيت مسقط

دولتان عربيتان في قائمة "أقوى أسلحة جوية في العالم"

 

كشفت قناة عبرية، مساء أمس الجمعة، النقاب عن أقوى 10 قوات جوية حول العالم.

وأفادت القناة العبرية الـ"12" بأن مصر ضمن أقوى 10 أسلحة جوية أو قوة جوية حول العالم، وهي القائمة الدولية التي لا تضم بين جنباتها سلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية أن مصر احتلت المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العشرة الأوائل حول العالم، وبأن إسرائيل جاءت في المرتبة الـ18، التي تمتلك 595 طائرة ومروحية.

واحتل سلاح الجو الأمريكي المرتبة الأولى لامتلاكه حوالي 13,266 طائرة ومروحية، بنسبة تزيد عن 25% من تعداد الطائرات والمروحيات حول العالم، فيما جاء نظيره الروسي في المرتبة الثانية، بـ 4163 طائرة ومروحية فقط، بنسبة 8%، وذلك حتى شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الصيني جاء في المرتبة الثالثة بـ 3,210 طائرة ومروحية، بنسبة 6% حول العالم، فيما جاء نظيره الهندي في المرتبة الرابعة بعدد 2,082 طائرة ومروحية، لتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ 1,625 طائرة ومروحية.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن سلاح الجو المصري جاء في المرتبة التاسعة حول العالم بـ 1,100 طائرة ومروحية، ليسبق نظيره التركي الذي جاء في المرتبة العاشرة بـ 1,067

يذكر أن سلاح الجو السعودية جاء في المرتبة الـ12 حول العالم بـ 848 طائرة ومروحية.

 

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