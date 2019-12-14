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قطر: تقدم بسيط في "الأزمة الخليجية"

السبت 14 ديسمبر 2019 04:32 م بتوقيت مسقط

قطر: تقدم بسيط في "الأزمة الخليجية"

الدوحة - الوكالات

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إنه تم إحراز تقدم بسيط في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف العام.

وأضاف آل ثاني، لوكالة "رويترز"، في رد على سؤال عما إذا حصل هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي: "إن هناك تقدما، ولكنه تقدم بسيط".

يذكر أنه منذ 5 يوليو 2017 شهدت منطقة الخليج توترا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ "دعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي نحو إيران"، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين هذه البلدان، بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

 

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