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مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يغادر البيت الأبيض

السبت 14 ديسمبر 2019 04:30 م بتوقيت مسقط

مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يغادر البيت الأبيض

واشنطن - الوكالات

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن مسؤول بارز معنيا بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر البيت الأبيض.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن شخصين مطلعين على الموضوع قولهما إن، كريس ميلر، كبير مدراء مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب وشبكات التهديد، "ترك البيت الأبيض ليعود إلى العمل في وزارة الدفاع".

وأكد الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن أمس الجمعة كان آخر يوم لعمل ميلر في البيت الأبيض.

وسبق أن انتقل ميلر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية العاملة في أفغانستان، إلى البيت الأبيض لمدة عام واحد، لكن هذه الفترة تم تمديدها لاحقا.

وشارك ميلر خلال هذه الفترة في عدد من عمليات مكافحة الإرهاب، وكان ثاني أرفع مسؤول (بعد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين) في غرفة عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

 

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