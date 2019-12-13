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فوز ساحق لـ"المحافظين" بانتخابات بريطانيا يمهد الطريق لـ"بريكست"

الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:46 ص بتوقيت مسقط

فوز ساحق لـ"المحافظين" بانتخابات بريطانيا يمهد الطريق لـ"بريكست"

لندن- الوكالات
فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت صباح اليوم الجمعة.
وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، سيتمثل المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" ووكالة "برس أسوسييشن"، وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست".
وتابع جونسون قائلا: "أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".
ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الجمعة، إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة، بعد أن أقر بأن النتائج كانت "مخيبة بشدة للآمال".
وتعني نتيجة فرز الأصوات، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصارا غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعدا في انتخابات 2017 إلى 326 مقعدا اليوم، مقابل هزيمة نكراء مني بها حزب العمال.

 

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