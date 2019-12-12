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اعتقال زوجة الرئيس السوادني المعزول

الخميس 12 ديسمبر 2019 09:13 م بتوقيت مسقط

اعتقال زوجة الرئيس السوادني المعزول

اعتقلت السلطات السودانية زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، بتهمة "الثراء الحرام والمشبوه".
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن مصادر موثوقة قولها إن النيابة ألقت القبض على وداد، وتقوم بإجراء التحريات معها بشأن امتلاك أراض في حي "كافوري" بالخرطوم بحري.
وقالت مصادر موثوقة إن النيابة ألقت القبض على وداد، وتقوم بإجراء التحريات معها بشأن امتلاك أراض في حي "كافوري" بالخرطوم بحري.
وأضافت أن التحري مع زوجة البشير يشمل أيضا حسابات مصرفية تمتلكها في عدد من المصارف. وأكدت المصادر إحالة وداد عقب التحقيق إلى سجن النساء في أم  درمان إلى حين الفصل في التحري.
ويحاكم الرئيس السوداني السابق هو الآخر بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات.
وكان رئيس محكمة في الخرطوم قد أعلن أن النطق في قضية البشير، سيكون في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

 

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