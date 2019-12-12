الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية تزور مقر البرلمان العربي للطفل

الرؤية- ناصر العبري



زارت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مقر البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبالها سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.

واطلعت أبو غزالة على مختلف إدارات وأقسام الأمانة العامة للبرلمان، وما تقوم به حالياً من أعمال تحضيرية وتجهيزات لانعقاد جلسة البرلمان في فبراير ٢٠٢٠، في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقالت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، " سعيدة باستضافة إمارة الشارقة لهذا الصرح المهم جداً للأطفال، وذلك يدل على مدى تشجيع القيادة لأهمية وضرورة مشاركة الأطفال في صنع المستقبل، ومنحهم الفرصة المناسبة لمعرفة دور ومكانة السلطة التشريعية، وتعلميهم كيفية المشاركة في الدور التشريعي، وكيف يمكن لهم أن يكونوا جزءاً من اتخاذ القرار في السلطة التشريعية، وكذلك الحال في السلطة التنفيذية".

ومن جانبه، قال سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، إن زيارة معالي الدكتور هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى مقر البرلمان العربي للطفل في الشارقة، تستهدف التعرف على المقر والكادر الوظيفي والإداري، والاطلاع على تجهيزاته، ومناقشة بعض النقاط المتعلقة في جلسة فبراير المقبل من برامج ومخططات.

وأضاف: "أطلعنا معالي الأمين العام المساعد على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الوقوف على المشاريع المستقبلية، والبحث والنقاش في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي ستعقد في فبراير المقبل في الشارقة. كما شرحنا لمعاليها ما قام به البرلمان منذ افتتاحه في شهر إبريل الماضي، حيث تم عقد جلستين، بجانب انتخاب الرئيس ونائبيه من قبل أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان، وما جرى من مناقشة خلال تلك الجلستين تصب في خدمة الطفولة العربية والنهوض بها".

وزارت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة، مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ورافقها سعادة أيمن عثمان الباروت، وكان في استقبالها أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، إلى جانب كبار موظفي المجلس. وأطلع الجروان الضيفة على مختلف أعمال المجلس ودوره في مناقشة مختلف الموضوعات العامة التي تخص إمارة الشارقة، باعتبار المجلس الاستشاري، البرلمان المحلي للشارقة، وما يتولاه من أدوار تشريعية ورقابية، كما تعرفت على آليات عمل المجلس خلال جولتها داخل المجلس، خصوصاً في قاعة المجلس وما يدور به من مناقشات لخدمة الصالح العام في الإمارة.

إلى ذلك، ينتظر الأطفال العرب البرلمانيون، موعد انعقاد الجلسة الثالثة في فبراير المقبل، في إمارة الشارقة، حيث انتهت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، من مختلف الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الجلسة والوفود المشاركة.