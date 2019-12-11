تتويج الفائزين بمسابقة "الأفكار المكتوبة" في النادي الثقافي.. 18 ديسمبر

مسقط - الرؤية

يَرْعَى صاحبُ السُّمو السيِّد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد حفل ختام مسابقة "الأفكار المكتوبة" في دورتها السادسة، مساء 18 ديسمبر الجاري، بالنادي الثقافي؛ حيث سيجري الإعلان عن نتائج المسابقة.

ومسابقة الأفكار المدونة الثقافية هي مبادرة رائدة تحظى بدعم اللجنة الوطنية للشباب، وتقام لإحياء ذكرى الشاعر الراحل علي مهدي الذي انتقل إلى جوار ربه، وهو في ريعان الشباب، وترك رصيدا أدبيا ثريا تمثل في ثلاث مجموعات شعرية باللغة الإنجليزية.

وتهدفُ المسابقة فيما تهدف لتشجيع فئة الشباب الواعدين عمانيين وغير عمانيين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 14 و24 ممن يفضلون التعبير عن منجزهم الإبداعي باللغة الإنجليزية في أنساق أدبية ثلاث: الشعر والقصة القصيرة والمقال. والمسابقة تتم عبر الشبكة العنكبوتية ويتولى التحكيم فريق ممتاز من أهل الاختصاص من المحكمين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالى في عمان ومن خارج عمان، ومنذ انطلاقتها قبيل ستة أعوام شارك بالمسابقة ما يزيد على 400 متسابق ومتسابقة من المواهب الواعدة، وتنشر الأعمال الفائزة في كتيب يصاحب أعمال حفل الختام.