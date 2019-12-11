"إثراء" تبحث تحديات "نادي المصدرين" بمسقط

مسقط - الرؤية

عقدتْ الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" اجتماعًا لنادي المصدرين بمحافظة مسقط؛ لبحث التحديات التي تُواجه المصدرين العمانيين في المحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، إلى جانب بحث مبادرات الترويج للمنتجات العمانية ودور "إثراء" في مساعدة الشركات على إيجاد أسواق تصديرية جديدة، وإقامة فعاليات وورش تثقيفية للمصدرين العمانيين.

واستعرضَ الاجتماع نتائج مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في عددٍ من المعارض واللقاءات الثنائية خلال العام 2019؛ ومنها: معرض جوا النابضة بجمهورية الهند، واللقاءات الثنائية بالمملكة المغربية. وأكدت إثراء أهمية عقد اللقاءات الثنائية مع الدول المستهدفة لدعم المصدرين والتعريف بمميزات المنتجات العمانية وتنافسيتها.

يُشار إلى تأسيس نادي المصدرين في العام 2014 بتنظيم من إثراء، ليضمّ تحت مظّلته مجموعة من ممثلي المؤسسات والشركات التي تسعى لتكثيف العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع حجم الصادرات العمانية غير النفطية، والمساهمة في إعداد أطر العمل والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتطوير الرافد الحيوي وتوجيهه لخدمة الاقتصاد الوطني للسلطنة.