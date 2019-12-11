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"أنصار الله" تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتحالف العربي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

"أنصار الله" تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتحالف العربي

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة تجسسية في مربع الصوح (التابع لمديرية كتاف شرق صعدة) قبالة نجران".

وأضاف أنه تم "إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية".

والطائرة هي الثانية التي تتمكن "أنصار الله" من إسقاطها خلال 24 ساعة، حيث أعلنت الجماعة، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاعية في منطقة الكسارة بمديرية كتاف شرق صعدة المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية، سبقتها السبت، طائرة شرق جبل العلم في قطاع جيزان، بعد يومين من إعلانها إسقاط طائرة استطلاع أخرى شرق جحفان في القطاع ذاته.

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