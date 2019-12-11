الخدمات الاجتماعية العسكرية تزور ذوي الإعاقة من منتسبي قوات السلطان المسلحة

مسقط - الرؤية

زار العميد الركن راشد بن حميد المقبالي، رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية، برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة صباح أمس الأربعاء، ذوي الإعاقة من منتسبي قوات السلطان المسلحة بمستشفى معسكر المرتفعة، وقدم لهم تهاني قوات السلطان المسلحة والهدايا الرمزية بهاتين المناسبتين، واطمأن على صحتهم وأحوالهم.

من جانب آخر نظمت البحرية السلطانية العمانية ممثلة بقسم الخدمات الاجتماعية زيارات لعدد من ذوي الإعاقة من منتسبيها ممن كانوا على رأس عملهم، بمناسبة يوم القوات المسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وفي إطار الاهتمام والرعاية التي توليها قوات السلطان المسلحة لمنتسبيها.

وعبر الذين شملتهم الزيارة عن سرورهم بهذه اللفتة الطيبة مقدرين الرعاية والاهتمام اللذين يتلقونهما في مسيرة علاجهم، وما يحظون به من عناية خاصة، وما تقدمه لهم قوات السلطان المسلحة من خدمات جليلة، ورعاية واهتمام في مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الاهتمام والرعاية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة لمنتسبيها بشكل عام، ولذوي الإعاقة على وجه الخصوص، بهدف رفع معنوياتهم، وتلبية لمتطلباتهم الأسرية واحتياجاتهم المادية والمعنوية، وتقديم الرعاية والاهتمام لهم في مختلف الجوانب، ومتابعة لمتطلباتهم الأسرية والاجتماعية.