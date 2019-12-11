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في سطور .. تعرف على أصغر رئيسة وزراء في العالم

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:00 م بتوقيت مسقط

في سطور .. تعرف على أصغر رئيسة وزراء في العالم

 

هلسينكي - الوكالات

اختيرت سانا مارين، 34 عاما، لشغل منصب رئيس الوزراء في فنلندا، وبذلك تصبح أصغر رئيسة حكومة ائتلافية تقودها نساء في العالم.

واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارين، التي تشغل حاليا منصب وزير النقل، لتولي مهام منصب رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي رين. ومن المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية هذا الأسبوع.

وستقود مارين ائتلاف يسار الوسط المكون من خمسة أحزاب ترأسها نساء.

واستقال رين من منصبه بعد أن سحب أحد أعضاء الائتلاف الثقة منه بسبب تعامله مع أزمة إضراب هيئة البريد.

وبتولي مارين هذا المنصب، ستصبح أصغر رئيسة وزراء حالية في العالم. إذ تبلغ رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن 39 عاما، بينما يبلغ رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك 35

وقالت مارين، التي فازت في التصويت بفارق ضئيل، "لدينا الكثير الأشياء لنعملها لإعادة بناء الثقة".

وتجاهلت أسئلة كثيرة حول عمرها، قائلة "لم أفكر أبدا في عمري أو جنسي، أفكر دائما في الأسباب التي دفعتني إلى الانخراط في السياسة وكذلك الأمور التي جعلتنا نفوز بثقة الناخبين".

وتعتبر مارين ثالث امرأة تقود الحكومة في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا. وأظهرت نتائج آخر انتخابات برلمانية أجريت في إبريل/ نيسان من هذا العام، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على باقي الأحزاب، ما أعطاه الأولوية في تعيين رئيس الوزراء.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن مارتين نشأت في عائلة بسيطة مع والدتها وكانت أول شخص في عائلتها تلتحق بالجامعة.

وتتولى فنلندا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

 

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