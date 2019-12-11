وجبات نباتية لأول مرة من "ماكدونالدز"

تستعد سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، لطرح أولى الوجبات النباتية في تاريخها.

وتمت الموافقة على الوجبات الجديدة من جانب مجتمع النباتيين بصورة رسمية، وتحمل اسم "McNugget Dippable"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وعن مكونات الوجبات النباتية، فإنها تجمع بين الفلفل الأحمر، والأرز، وبيستو الطماطم المجففة، والبازلاء المقطعة، المحاطة بفتات الخبز الخفيفة والمقرمشة، وبالإمكان غمسها في صلصات متنوعة.

وأكد متحدث باسم "ماكدونالدز" أن كل مكونات الوجبة النباتية وطريقة طهيها معتمدة من جانب مجتمع النباتيين، ويقترب سعرها من 7 دولارات أمريكية.

وعن سبب إطلاق الوجبة النباتية، أوضح توماس أونيل، رئيس قسم تسويق المواد الغذائية في "ماكدونالدز" بالمملكة المتحدة وأيرلندا، أنه "في الأشهر الـ 12 الماضية، لاحظنا زيادة بنسبة 80% في العملاء الذي يطلبون خيارات نباتية لدينا، لذا حان الوقت لإطلاق العلامة التجارية المشهورة بـ"McNugget dippable"، من أجل زبائننا النباتيين.

وستتوافر الوجبات النباتية في "ماكدونالدز" بفروع المملكة المتحدة وإيرلندا، بدءا من 2 يناير المقبل.