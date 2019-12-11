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بالفيديو .. القبض على واعظ سعودي أساء لفتاة في الشارع

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:21 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. القبض على واعظ سعودي أساء لفتاة في الشارع

الرياض - الوكالات

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على واعظ ديني، بعد انتشار فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو رجل يلقي موعظة وسط الطريق، متهما كل امرأة تكشف وجهها أو يشم أحد رائحتها بالزنا.

وأثناء حديثه، مرت فتاة من أمامه لا ترتدي النقاب، فأشار إليها وقال "يا زانية"، ورماها بحذائه مثيرا رعب النسوة من المارة وصراخهن.

وقالت صحيفة "المرصد"، إن الجهات المختصة قبضت على الواعظ، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه يعاني من مشاكل نفسية وتم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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