الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

نداء المفاتيح.. مفتاح ثالث

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

نداء المفاتيح.. مفتاح ثالث

 

مفيد خنسه | سوريا

رئيس تحرير جريدة الثورة السابق

 

لي في البحارِ البيضِ سبعُ منازلٍ مترادفاتٍ لا يَرى سكانُ كلّ جزيرةٍ سقفي/ فأبحرُ سبعَ مراتٍ على سفنِ الغريبِ/ وباقةُ الأمواجِ تصهلُ كالجبالِ وليس لي مأوى سوى كفٍّ يقودُ حطامَ أنفاسي إلى أُولى منازلِ غربتي/ لولا نحولُ مفاصلي لشواني العفريتُ مثلَ الإنسِ قبلي/ فاتكأت على يديَّ وقد رماني قربَ نهرِ الماسِ في الوادي السحيقِ/ وطائرُ الرخِّ العجيبِ يطيرُ للأعلى ويحملُ ما تعلّقَ بالجلودِ / وكنتُ في إحدى الذبائحِ صاعدا حتى رماني بينَ تجارِ الحكَمْ. 

لي في حكاياتِ الزمانِ/ ومن روائعِ شهرزادَ بدائعُ القصصِ التي تُروى/ ولي أوتادُ مَنْ مروا على كفني/ ولي فيها نشيدُ الماءِ بين جداولِ الذكرى/ ولي سرُّ الذين قضَوا على عهدِ الوفاءِ وموسمُ البلوى نغَمْ.

لي إرثُ ماضٍ خانَه الحراسُ فانداحتْ نداءاتُ التواريخِ القديمةُ من حناجرِ قاصراتِ الطرفِ يطلبنَ الأمانَ برحمةِ الملاكِ/ تنبعثُ السرايا من أقاصي الدهرِ أفواجاً/ وفوق سيوفِهم راياتُ فتحٍ شاهداتٍ والسنينُ على ضفافِ الحربِ دارتْ بالضعيفِ على طواغيتِ الجريمةِ فانتقَمْ.

لي ما أتى من كلّ فجّ غابرٍ حملتْ خطاياه البروجُ/ ولي قرابينُ الكراماتِ العزيزةِ/ لي في الحقولِ الخضرِ سبعُ سنابل شقرٍ وسبعٌ حائراتٌ من رؤى زرعي/ ولي عينان دائرتان تلتقيان كلّ وليمةٍ في أعينِ الأطفالِ/ خلفَ قرى المنافي نهرُ أسئلةٍ على أبوابِ حكامِ البلادِ ونسلِهم.. من؟  أين ؟ كيف؟ متى؟! وكم؟!. 

لي شهدُ أنديةٍ/ وسرُّ هديرِ ألويةٍ/ وأصواتُ السجونِ على المداخلِ ليس لي منها سوى أصداءِ أعراسِ السبايا الزاحفاتِ على تلالِ الرملِ/ والأختامُ والأعلامُ/ والأوراقُ ما فيها من الأحكامِ والأرقامِ لي .. لي كل مكتبةٍ بما فيها من الأقوالِ من مدحٍ وذَمْ. 

لي ما تقدّم من رثاءِ الأولين وما تأخّرَ من رجاءِ الآخرين/ ولي وصايا الأقدمين وأمنيات الغابرين ولي.. ولي.... خالٌ/ وابنُ أخٍ / وأبناءٌ/ وعَمْ.

لي سرّ إسراءِ النحيلةِ من خيامِ الفتحِ حافيةً إلى قصرِ الأميرِ/ ولي على معراجِها أشعارُ من كانوا على أعتابِها يتخيلون غرائبَ الأوصاف كي يحظون بالألقاب في صحنِ الخليفةِ/ لي بيانُ مطالعِ الشعراءِ في المدحِ المقدسِ والمدنسِ والهجاءِ/ ولي مقاماتُ العروضِ ولحنُ إيقاعاتِه في الرقصِ فوق منابرِ القولِ المصدّق بالذمَمْ!.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 نوفمبر 2019

نداءات المفاتيح: مفتاح ثان

المزيد

30 أكتوبر 2019

نداءات المفاتيح.. نداء أول

المزيد

17 نوفمبر 2019

نداء المفاتيح - نداءٌ ثانٍ

المزيد

22 أكتوبر 2019

نداءات المفاتيح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة