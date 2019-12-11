مستحمة بماءِ وحدتكِ

ريم اللواتي| مسقط

يومًا ما ستشعرين بالحبِّ

سترسلين له صورَ أظافركِ كلما غيرتِ لونَ الطلاءِ

صورةَ الفستانِ الذي تحبينه وتكررين لبسَه

صورةَ مكتبكِ المنظَّمِ عندما يضجُّ بالملفاتِ والأوراقِ

صورةَ مدينتِكِ التي قد تمطرُ دونَ سابقِ إنذارٍ

صورةَ تسريحتِكِ الجديدةَ

صورةً تشبهُ قلبَكِ

وأخرى تأخذُ من روحِكِ

والكثيرَ من الصورِ

والصورِ

***

يومًا ستشعرين بالحبِّ

فلا تفعلي وترسلي كلَّ تلك الصورِ

حتى لا تعودَ إليكِ يومًا ما

نِصالا موجهةً إليكِ

تجرحُكِ من كلِّ مكانٍ تحبينَه

ستجرحُكِ أظافرُكِ

ستؤلمُكِ مدينتكِ

و تكسرُكِ أشغالُكِ المكدسةِ

وتنسين مِرآتَكِ

مستحمةً بماءِ وحدتكِ

تَعُدِّينَ صورَكِ الفارغةَ.