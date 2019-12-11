ريم العبدلي| ليبيا

في قلب كل مدينة قصة كتبت بالخط العريض، ظلم فيها ناس حرموا من مساكنهم بسبب الدمار والخراب الذي أحدثه الإرهاب؛ اغتيل فيها أبناء وآباء؛؛

في قلب كل مدينة حزن عميق كتب بدماء الشهداء، تيتم خلاله الأطفال ورُمِّلت النساء؛؛ في قلب كل مدينة قصة راح ضحاياها صغار وكبار برصاص عشوائي غادر؛ لم يبق بيت إلا وساده البكاء؛؛

في قلب كل مدينة قصة بكت من مستغل وظالم ومستبد؛؛

في قلب كل مدينة ألف قصة وقصة ملأت قلوبنا بالحزن العميق الذي أحدثته حكومات أحبت الخير لنفسها واستكثرت علينا حتى الفتات

وللأسف يالها من قصة حزينة كتبت بالخط العريض.

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السيرة الذاتية :-

ريم امراجع محمد امراجع العبدلي

مواليد 29/5/1976م - بنغازي

خريجة جامعه بنغازي (جامعة قاريونس سابقا)

التحقت بالعمل بوزارة الإعلام عام 1999م تم تكليفها باستقبال العديد من الفنانين الوافدين إلى ليبيا لإجراء الحوارات الصحفية كما ترأست قسم الإعلام المسموع عام 2002 - 2003 متحصلة على العديد من الشهادات التقديرية ورسائل الشكر من مختلف القطاعات.

تعاونت مع العديد من الصحف المحلية مثل:

أخبار بنغازي / الفجر الجديد / الشمس / مجلة الحضارة التونسية/

عملت مراسلة لصحف عديدة منها: ميادين / البرنيق / فسانيا سبها / الحقيقة / الأحوال / الكلمة / وطني / المرج / الشارع / الرسمية / الحياة الليبية / الديوان / فبراير طرابلس / صحيفة أروقة المدينة/ و من ضمن هئية التحرير بالصحيفة إلى جانب مجلة حياتنا / مجلة رؤى.

مواقع الكترونية:-

موقع أنباء عرار / بوابة الثقافة العربية / موقع صحيفة المنظار / وكالة الأنباء اللببية / صحيفة نبض العرب السعودية من مراسلة بالصحيفة إلى رئيس هيئة تحرير الصحيفة بدولة ليببا / صحيفة بوابة رؤى الخبر بالسعودية.

البرامج الاذاعية:-

قدمت لإذاعة بنغازي المحلية برنامج شعبيتنا في أسبوع / برنامج آفاق تعبوية/ برنامج طب العيون مع دكتور أنور جبريل/ إعداد حلقات خاصة للإذاعة الوطنية حاليا إلى جانب مراسلة نشاطات بنغازي إذاعة السنابل

الجهات المتعاونة معها:-

تعاونت مع العديد من جهات بقسم الإعلام:-

الشؤون الاجتماعية عام 2014

قسم الأخبار بإذاعة BBN

مركز بنغازي الطبي 2016

قسم الإعلام بشركة الخدمات العامة عام 2016

نقابة المعلمين عام 2016/2017 / 2018

مكتب الرياضة بنغازي عام 2016

منتدبة لوكالة الأنباء اللببية

المشاركات :-

شاركت في العديد من اللجان الإعلامية في المهرجانات منذ التحاقها بالعمل الإعلامي عام 1999

شاركت بالمهرجان الثاني لإبداع المرأة ببنغازي.

متحصلة على الترتيب الأول بمسابقة دار جين للمقال 2016 وكان لها مشاركة بكتاب دفتر وشموع من خلال المقالة التي تحصلت على الترتيب الأول بالمسابقة.

تحصلت على جائزة الشهيد مفتاح بوزيد عام 2019