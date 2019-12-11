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المتحف الوطني يوقع 3 اتفاقيات مع متحف الإرميتاج الروسي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

المتحف الوطني يوقع 3 اتفاقيات مع متحف الإرميتاج الروسي

 

مسقط - الرؤية

وقع المتحف الوطني على ثلاثة اتفاقيات مع متحف الإرميتاج في روسيا الإتحادية، وذلك بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، ووقع الاتفاقيات من الجانب العماني الفاضل جمال بن حسن الموسوي، مدير عام المتحف الوطني، ومن الجانب الروسي البروفيسور الدكتور ميخائيل بيوتروفسكي مدير عام متحف الإرميتاج وعضو مجلس أمناء المتحف الوطني.

وتتضمن الإتفاقية الأولى إنشاء ركن يحمل اسم عمان بمقر قصر الشتاء العريق، والذي يعد من أبرز فضاءات العرض المتحفي على مستوى العالم. وسيكون ركن عمان مجاورا لقاعة الآثار المصرية وآثار الشرق الأدنى. ومن المقرر تدشين ركن عمان مطلع شهر يونيو 2020 وسيحمل المعرض الأول عنوان "عمان.. حضارة أرض اللبان" وسيستمر لمدة عام كامل. وسيتضمن المعرض 10 قطع متحفية فريدة من نوعها وذات مدلول وبعد تاريخي وجمالي ومعنوي متميز من مقتنيات المتحف الوطني ومكتب معالي مستشار صاحب الجلالة للشؤون الثقافية، يعود تاريخها للعصر البرونزي وحتى العصر الحديدي.

أمّا الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتدشين معرض مؤقت في مقر المتحف الوطني في مسقط خلال شهر أكتوبر 2020 ولمدة 3 أشهر عن روائع الحضارة الإسلامية في روسيا. وسيضم المعرض 20 قطعة متحفية فريدة من القرن 19 الميلادي وحتى مطلع القرن العشرين. وتتنوع القطع ما بين المكتشفات الأثرية والحلي والسلاح التقليدي والخزف ونماذج من العمارة، وتأتي من تتارستان وتركمنستان والقوقاز الروسي.

أمّا الاتفاقية الثانية فتتضمن تدشين ركن يحمل اسم الإرميتاج بمقر المتحف الوطني اعتبارًا من شهر أكتوبر 2020. وسيتم إعارة 4 كنوز وطنية روسية ذات صلة بالحضارة الإسلامية في روسيا، منها قطع أكتشفت في موقع بلغار الأثري على ضفاف نهر الفولغا والمدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ومكتشفات من وسط سيبيريا والقوقاز الروسي، وتغطي القطع الفترة من القرن ١٠ وحتى القرن ١٩م.

يأتي توقيع الاتفاقيات الثلاثة في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المتحف الوطني ومتحف الإرميتاج خلال العام 2014 وتزامنا مع الاحتفالات المصاحبة بمرور 255 عامًا على تأسيس متحف الإرميتاج.

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