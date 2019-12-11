السيد فهد: السلطنة تؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي المستمر لترسيخ المزيد من التقارب والحفاظ على مصالح الدول

◄ فهد بن محمود: تطورات المرحلة الراهنة تتطلب تنسيق المواقف بين دول المنطقة لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار

مسقط - العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد أدلى صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية ببيان صحفي قال فيه: "إنّه ليشرفني أن أشارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أنقل تحيّات جلالته إلى إخوانه القادة وممثليهم، مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة". وأضاف سموه: "إنّ المرحلة الراهنة تشهد العديد من التطورات التي ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية، وإنّ سلطنة عُمان لتعرب عن تقديرها البالغ للجهود الخيرة المبذولة لتقريب وجهات النظر، وتنسيق المواقف بين دول المنطقة، وصولا إلى توحيد الرؤى في مواجهة التحديات، تحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان".

وتابع سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء: "لقد حقق مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981م وحتی الآن العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تلك المكتسبات من خلال التطوير المتواصل بكافة القطاعات الهادفة إلى الارتقاء بمعدلات النمو، بما يسهم في الحفاظ على المكانة المتميزة التي حققها المجلس في عالم اليوم".

وأكّد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أنّ سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وسعيها المستمر للتنسيق مع كافة الأشقاء في الدول الأعضاء ترسيخًا للمزيد من التقارب وحفاظًا على المصالح العليا لدول المجلس، والسلطنة إذ تعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، لتدعو المولى عزّ وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقیق وكافة شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار".

وخلال أعمال القمة، بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس العديد من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لجهوده في إنجاح أعمال المجلس خلال الدورة السابقة. وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة افتتاح القمة عن تمكن المجلس منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، مبينا أنّ المنطقة تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها. وشدد على موقف المجلس من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وثمّن خادم الحرمين الشريفين جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض. مؤكدا استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. كما أعرب عن شكره لمعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته، وهنأ معالي الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً للمجلس. وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقصر الدرعية بالرياض أمس مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر القمة الخليجية الـ40 المنعقدة بالرياض.

ويضم وفد السلطنة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد الرسمي عددًا من المسؤولين في الحكومة.