اليوم.. انطلاق مونديال الأندية بلقاء السد القطري وهينجين بطل كاليدونيا

الدوحة – العمانية

يتطلع نادي السد القطري إلى تحقيق بداية قوية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالدوحة عندما يلتقي هينجين بطل كاليدونيا الجديدة اليوم الأربعاء في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها قطر حتى 21 ديسمبر الحالي.

ويخوض السد فعاليات هذه النسخة بصفته ممثلاً للبلد المضيف بعدما فاز بلقب الدوري القطري في الموسم الماضي فيما يخوض هينجين فعاليات هذه النسخة بعد تتويجه بطلاً لبطولة دوري أبطال اتحاد أوقيانوسيا في الموسم الماضي.

وشهدت البطولة خلال الأعوام التالية ثلاث تجارب ناجحة للأندية المضيفة كانت من نصيب الرجاء البيضاوي المغربي في 2013، وكاشيما أنتلرز الياباني في 2016 والعين الإماراتي في 2018 حيث وصلت هذه الأندية الثلاثة إلى المباراة النهائية للبطولة العالمية لكنها اكتفت بدور الوصيف، بعدما سقط كل منها أمام أبطال نسخ دوري أبطال أوروبا.

ويحلم السد بتكرار إنجاز هذه الأندية وأن يصبح رابع فريق يحقق هذا الإنجاز على أرضه وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية للبطولة بعد الرجاء والعين.