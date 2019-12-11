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إيقاف 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بأمريكا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:13 ص بتوقيت مسقط

إيقاف 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بأمريكا

واشنطن- رويترز

أبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز أن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا في إطار "توقف مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة"، بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي في قاعدة بحرية أمريكيون بفلوريدا.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية "بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات توخيا للسلامة".

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينج فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

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