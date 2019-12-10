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22 مصورا من فريق "الرستاق الضوئي" يلتقطون جماليات وادي بني خروص

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

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الرستاق- طالب المقبالي

نظم فريق الرستاق للتصوير الضوئي التابع للجنة الشبابية بنادي الرستاق رحلة تصوير واستكشاف لأعضاء الفريق إلى قرى وادي بني خروص بولاية العوابي .

استمرت الرحلة لمدة يومين متتاليين بمشاركة 22 مصوراً من الشباب زاروا خلالها ثماني قرى بالوادي. وتمكن أعضاء الفريق من التقاط صور فنية جميلة للمناظر الطبيعية والشواهد الجيولوجية بالإضافة إلى الآثار التاريخية وحياة الناس.

ومن منطلق أن التصوير هندسة الضوء، تناقش أعضاء الفريق حول أفضل الطرق لضبط الإعدادات في الحالات المختلفة وفي الليل والنهار. وتضمنت الرحلة ورشة عن تصوير الطبيعة والنجوم تخللها تطبيق عملي.

وقال مالك بن حمد المعولي رئيس فريق الرستاق للتصوير الضوئي إنَّ الفريق اعتاد على تنظيم هذه الرحلة سنويًا بهدف إبراز معالم الجمال الطبيعية للمزارات السياحية المختلفة بمحافظة جنوب الباطنة والتي يتم عرضها كصور في المعارض التي ينظمها ويشارك بها الفريق.

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