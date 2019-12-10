السلطنة تحل ثالثاً في أفضل عرض متكامل عن مسرحية "العمال"

بلقيس البلوشية تنال جائزة أفضل ممثلة من غير ذوي الإعاقة

عمران الرحبي يحقق أفضل ممثل ثانٍ من ذوي الإعاقة

الكويت – الرؤية

حصلت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على المركز الثالث في "أفضل عرض متكامل" عن العرض المسرحي "العمال" وذلك في حفل ختام المهرجان المسرحي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي أقيم مساء أول أمس الإثنين في مقر مركز الكويت للتوحد تحت رعاية الدكتورة شفيقة بنت عبدالرسول العوضي مدير عام الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت، وحضور الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ورؤساء الوفود المشاركة، وأعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية، وجمع غفير من الحضور من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي .

ونالت الممثلة العمانية بلقيس بنت علي البلوشية جائزة أفضل ممثلة من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقق الممثل العماني عمران بن صالح الرحبي من ذوي الإعاقة البصرية جائزة أفضل ممثل ثانٍ من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل عرض مسرحي عن عرضها المسرحي بعنوان "1+1=1"، وجائزة أفضل ممثل من الأشخاص ذوي الإعاقة للمثل محمد بن راشد الغفلي من ذوي الإعاقة البصرية، كما حصلت الإمارات العربية المتحدة على جائزة لجنة التحكيم في المؤثرات الصوتية.

أمّا دولة البحرين فقد حصلت على جائزة أفضل ثاني عرض مسرحي، وجائزة أفضل ديكور، وجائزة أفضل إخراج مسرحي، وحصل الممثل حسن العصفور على جائزة أفضل ممثل من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي جائزة أفضل ثلاث ممثلات من الأشخاص ذوي الإعاقة فقد حصلت الممثلتان من ذوي الإعاقة البصرية: زهراء السباع على المركز الأول، ومنى سبت على المركز الثاني، وحلّ الممثل نادر الشيخ من ذوي الإعاقة الحركية ثالثاً في جائزة أفضل ثلاثة ممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحرزت دولة قطر المركز الثالث عن جائزة أفضل ثلاث ممثلات من الأشخاص ذوي الإعاقة للممثلة مريم بنت دسمال الكواري من ذوي الإعاقة البصرية.

وشهد الحفل تقديم أوبريت لوحة غنائية بعنوان "خليج الحكمة"، ثمّ تكريم راعية الحفل لرؤساء الوفود المشاركة، وتكريم رئيس وأعضاء لجنة التحكيم، وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المهرجان.

وأكّد الدكتور علي العنزي رئيس لجنة التحكيم في كلمته لراعية الحفل والحضور بأنّ دول مجلس التعاون الخليجي حقق أهم أهدافه في التكامل والترابط بين شعوبه، ومعرباً عن بالغ تقديره وشكره لدولة الكويت على رعايتها لهذا المهرجان المسرحي.

وأكّد العنزي أنّ هذه الرعاية هي أكبر دعم لأعمال هذا المهرجان عامة ولجنة التحكيم خاصة لبذل أقصى جهد لإنجاح رسالة المهرجان وأهدافه، ومؤكداً على اعتزاز لجنة التحكيم بالدور الكبير للهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم مستوى هذه الرعاية الكريمة.

وأوضح العنزي أنّ النسخة الخامسة لهذا المهرجان أسهمت عبر الجهد المبذول والإمكانيات التي تمّ تسخيرها في تغيير مفهوم ونشر ثقافة نحو استثمار قدرات ذوي الإعاقة من خلال الاهتمام بمواهبهم الفنية وغرس الثقة في نفوسهم فضلاً عن إتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهم اتجاه ما يدور في مجتمعاتهم، وتصحيح الصورة الخاطئة السائدة.