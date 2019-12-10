قروض ميسرة من البنك الأهلي للتملك في "لؤلؤة مسقط"

مسقط – الرؤية

وقع البنك الأهلي مذكرة تفاهم مع شركة الأصول للتطوير العقاري، تتيح لعملاء البنك الحصول على قروض إسكانية لامتلاك وشراء عقار في المشروع الجديد "لؤلؤة مسقط"، الواقع في منطقة تلال مسقط. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم تماشياً مع عروض البنك المستمرة والمبتكرة لعملائه الراغبين في الحصول على مساكن في مواقع متميزة بمحافظة مسقط.

ويقدم البنك لعملائه تسهيلات تمويلية تصل إلى 80% من قيمة العقار، علاوة على تقديم أسعار فائدة تنافسية وجذابة ومزايا تأمينية للراغبين بالتملك في المشروع العقاري، حيث أصبح بإمكان الراغبين في شراء منزل تحقيق أحلامهم.

وقالت هناء الهنائية – نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد: نؤمن بأنَّ مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية وامتلاك منزل يمثل خطوة مهمة في حياتهم، لهذا نقدم لهم خدمات خاصة وسريعة لتكون عملية شراء المنزل خالية من المتاعب. وتنسجم خدماتنا مع رؤيتنا، ومذكرة التفاهم مع لؤلؤة مسقط هي شهادة على وعودنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم.

ويُراعي مشروع لؤلؤة مسقط المجمع السياحي المتميز الواقع في منطقة تلال بوليفارد مسقط فكرة تلبية الطلب المستمر على الوحدات السكنية من الفئة (A) للعملاء. ويمكن لعملاء البنك الأهلي الاستفادة من القروض الإسكانية للشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب الشقق متعددة الاستخدامات. والمشروع بموقعه المتميز يوفر إطلالة فريدة لاستكشاف المناظر الطبيعية المحيطة، وسط مزيج متناغم من الإطلالات التقليدية القديمة النابضة بالحياة، وتلك الحديثة العصرية.

ومن جانبه قال حسن محمد جمعة اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة الأصول للتطوير العقاري: نفخر بالشراكة مع البنك الأهلي ونتوقع أن تساعدنا خدماتهم على تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل.

وتتمتع الوحدات السكنية بإطلالة خلابة بوجود بوليفارد وملعب جولف وإطلالة على حمام السباحة. ويوفر المشروع العديد من المرافق الترفيهية كحمام السباحة المخصص للبالغين والأطفال، ومنطقة ترفيه في الحديقة والممشى.