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تتويج البنك الوطني بجائزة "أفضل خدمة إدارة ثروات"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:34 م بتوقيت مسقط

تتويج البنك الوطني بجائزة "أفضل خدمة إدارة ثروات"

 

مسقط – الرؤية

 

فاز البنك الوطني العُماني بجائزة "أفضل خدمة إدارة ثروات في السلطنة" خلال حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر" لعام ٢٠١٩، وذلك تكليلا لإنجازاته المتواصلة في قيادة الابتكار والتميز في الخدمات، ويبرز هذا التكريم الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لتطوير القطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بجودة العروض التي يطرحها في قسم إدارة الثروات.

وقال وسام عبد المنعم العصفور، رئيس قسم الصدارة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الوطني العُماني إن فوزنا بجائزة "أفضل خدمة إدارة ثروات في السلطنة" من "ذا آسيان بانكر" ترجمة حقيقية للجهود التي نبذلها لتزويد عملاء الصدارة بتشكيلة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات والحلول التي تلبي متطلباتهم. ولنا أن نفتخر بفريق عملنا من العُمانيين الموهوبين ممن اخترناهم بعناية والذين تفانوا ونجحوا في رفد عملائنا بخدمة تتماشى مع أعلى المعايير المتبعة، وساهموا كذلك في ابتكار وتوفير حلولٍ مميزة من شأنها تنمية ثروات عملائنا وتنويعها والحفاظ عليها بالشكل الذي يحقق أهدافهم المختلفة.

وتمَّ تصميم خدمات الصدارة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من البنك الوطني العُماني بهدف تلبية متطلبات الاستثمار والاحتياجات المصرفية للعملاء من خلال تزويدهم بتشكيلة متنوعة من منتجات وحلول الاستثمار والتأمين والكثير من الخدمات التي تتناسب مع طموحاتهم. واستجابة للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المميزة في مختلف أنحاء السلطنة، يُواصل البنك توسيع وتعزيز عروضه ومنتجاته وخاصة الرقمية منها، وأطلق مؤخرا خطة الاستثمار المُنظم (SIP) التي تركز على الأسواق المالية العالمية وتسهيل استثمارات العملاء بما يضمن تكوين ثروات للمستقبل وتحقيق أهدافهم طويلة الأجل.

 

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