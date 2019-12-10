بنك العز يحتفي بالجهود التطوعية لموظفيه

مسقط - الرؤية

كرَّم بنك العز الإسلامي الموظفين الذين قدموا جهودا تطوعية في مختلف المبادرات الاجتماعية التي يلتزم بها البنك تجاه المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع. وحضر حفل التكريم رئيس مجلس إدارة بنك العز الإسلامي صالح العريمي والرئيس التنفيذي سلام بن سعيد الشقصي.

ويأتي التكريم لحث الموظفين وزيادة وعيهم بأهمية المساهمة في الأعمال التطوعية، وتحفيز المجتمع لتقديم خدماتهم كمتطوعين. ويتيح اليوم الدولي للمتطوعين الفرصة للمنظمات التي تعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز المساهمة في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ويلعب العمل التطوعي أهمية كبيرة من خلال خلق الفرص للأشخاص، وخاصة أولئك الذين يتم استبعادهم في كثير من الأحيان وتحسين حياتهم بشكل ملموس، وبناء مجتمعاتهم عن طريق التطوع بوقتهم ومهاراتهم. وغالبًا يعزز العمل التطوعي التضامن والإدماج في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التطوع الدولي ليكون في 5 ديسمبر من كل عام. وينظر له على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص.