الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

بنك العز يحتفي بالجهود التطوعية لموظفيه

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:34 م بتوقيت مسقط

بنك العز يحتفي بالجهود التطوعية لموظفيه

 

مسقط - الرؤية

 

كرَّم بنك العز الإسلامي الموظفين الذين قدموا جهودا تطوعية في مختلف المبادرات الاجتماعية التي يلتزم بها البنك تجاه المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع. وحضر حفل التكريم رئيس مجلس إدارة بنك العز الإسلامي صالح العريمي والرئيس التنفيذي سلام بن سعيد الشقصي.

ويأتي التكريم لحث الموظفين وزيادة وعيهم بأهمية المساهمة في الأعمال التطوعية، وتحفيز المجتمع لتقديم خدماتهم كمتطوعين. ويتيح اليوم الدولي للمتطوعين الفرصة للمنظمات التي تعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز المساهمة في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ويلعب العمل التطوعي أهمية كبيرة من خلال خلق الفرص للأشخاص، وخاصة أولئك الذين يتم استبعادهم في كثير من الأحيان وتحسين حياتهم بشكل ملموس، وبناء مجتمعاتهم عن طريق التطوع بوقتهم ومهاراتهم. وغالبًا يعزز العمل التطوعي التضامن والإدماج في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التطوع الدولي ليكون في 5 ديسمبر من كل عام. وينظر له على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 مايو 2016

الشعيلي يشيد بالجهود التطوعية لشباب عبري في مشروع صيانة فلج المبعوث

المزيد

05 أكتوبر 2016

بنك العز يطلق حملة توعوية لموظفيه عن مرض السكري

المزيد

21 يناير 2016

بنك العز الإسلامي ينفذ دورة تدريبية لموظفيه الجدد

المزيد

07 يونيو 2016

بنك العز الإسلامي ينظم برنامجا تدريبيا لموظفيه حول "تطوير الشخصية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحذيرات من الأمطار الغزيرة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يحيل مشروع "ميزانية 2020" إلى مجلس الوزراء

المحليات - أخبار

خادم الحرمين يستقبل السيد فهد بقاعدة الملك سلمان الجوية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالرياض

دولي - أخبار

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة