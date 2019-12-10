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الكشف عن سبب اقدام الشاب السعودي على قتل 3 بالقاعدة الأمريكية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:11 م بتوقيت مسقط

الكشف عن سبب اقدام الشاب السعودي على قتل 3 بالقاعدة الأمريكية

 

عواصم - الوكالات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"  أن مطلق النار السعودي محمد الشمري، في قاعدة بينساكولا التابعة للقوّات البحرية بفلوريدا تعرض لإهانات جعلته يستشيط غضبا قبل تنفيذه الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن منفّذ هجوم فلوريدا تقدم بشكوى بعد تعرضه للاستفزاز والإهانة التي جعلته يستشيط غضبا من لقب ممثل إباحي أطلقه أحد المدربين له.

وقالت الصحيفة أن الاف بي أي يتابع في تحقيقاته تفاصيل جديدة حول الشمري ومرحلة التدريب التي خضع لها مع ما كشفه تقرير أن الشمري اشتكى من وصمه بلقب شائن. وتلفت الصحيفة إلى أن  الشمري تقدم بشكوى بعد نهاية درس على الطقس حين قام المدرب جيمس داي بمناداة الشمري بلقب بورن ستاش، وهي عبارة يراد بها مجموعة المواد الإباحية والتي تشبه لفظ الشارب (موستاش) أو يراد بها ممثل إباحي.

وتشير الشكوى إلى أن الشمري تعرض أمام 10 من المتدربين من زملاءه للحرج والشعور بالإهانة حين أطلق المدرب لقبا شائنا بحقه.

ويشير الشمري في شكواه بالقول:" شعرت بالغضب الشديد من قول ذلك أمام المتدربين" وتابع المدرب ساخرا من الشمري بسؤاله:" ماذا ؟ ألم يسبق لك مشاهدة نجم أفلام إباحية من قبل؟" بحسب ما ورد في الشكوى.

واطلعت الصحيفة على وثيقة الشكوى وتحدثت مع أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع الشمري بعد التقدم بالشكوى.

ووقعت تلك الحادثة في شهر أبريل فيما امتنعت الإف بي آي من التعليق للصحيفة حولها، فيما تتواصل مساعي الوكالة بحثا عن دوافع الشمري في تنفيذ ذلك الهجوم. وتلفت الصحيفة إلى أن ذلك قد لا يمثل دافعا للهجوم لأن ذلك كان قبل سبعة أشهر.

وذكر مدير ديلاويرر ريسورس غروب، وهي الشركة المتعاقدة للتدريب (drgok.com) والتي يعمل لديها المدرب داي ، أنها عرضت تقديم داي لاعتذار للشمري، وبعدها بأشهر عاد داي لتدريب الشمري وزملائه السابقين.

 

المصدر : arabianbusiness

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