اتفاق على تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا

باريس -رويترز

اتفق زعيما روسيا وأوكرانيا يوم الثلاثاء على تبادل جميع السجناء المتبقين من الصراع في شرق أوكرانيا بنهاية العام الجاري لكنهما تركا المسائل الشائكة حول وضع المنطقة للمحادثات المستقبلية.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات وجها لوجه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس استمرت تسع ساعات. وتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هذه المحادثات.

وأدى الصراع في شرق أوكرانيا والذي اندلع في 2014 إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص وترك مساحات شاسعة من أوكرانيا تحت السيطرة الفعلية لانفصاليين تدعمهم موسكو. كما أدى إلى تفاقم الخلاف بين الشرق والغرب إلى أشد مستوى منذ الحرب الباردة.

وكانت لغة الجسد بين بوتين وزيلينسكي فاترة. وزيلينسكي ممثل كوميدي تحول إلى سياسي وانتُخب في وقت سابق من العام متعهدا بحل الصراع. ولم تكن هناك مصافحات علنية بين الزعيمين.

لكن المحادثات أسفرت عن التزامات محددة. وحدد بيان ختامي تبادل السجناء وجدد الالتزام فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار قائم في إقليم دونباس الواقع بشرق أوكرانيا. ولم يصمد وقف إطلاق النار بالكامل من قبل. وعزز البيان سلطات مراقبي الهدنة الدوليين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، جلس فيه بوتين وزيلينسكي يتوسطهما ماكرون وميركل، ”لقد حققنا تقدما في فك الاشتباك وتبادل السجناء ووقف إطلاق النار والتطور السياسي... وقد طالبنا وزراءنا بالعمل في الأشهر الأربعة القادمة على هذا“.