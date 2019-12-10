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رثاء الشهيد محمد عبد الله العريمي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

رثاء الشهيد محمد عبد الله العريمي

 

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

 

إلى روح الشهيد محمد بن عبد الله العريمي، المغدور به في لندن، غمر الله روحه بالرحمةِ، وحفَّها بالغفران.

 

تَجَهَّمَ اللَّيْلُ إِذْ شَقَّتْ رِدَاهُ مِدَى

                                   أَيَادِ غَدْرٍ، تَبُزُّ الرُّوحَ والْجَسَدَا

//

خَسِيْسَةُ الْعِرْقِ، شَلَّ اللهُ مَنْبَتَها

                                   لا أَسْكَنَ اللهُ عِرْقاً يُفْطِرُ الْكَبِدَا

//

جَنَتْ على مُهْجةِ الْأَكْبَادِ وَيْحَ لَهَا

                               أَحَالَهَا جَشَعُ الأَوْبَاشِ سَيْفَ رَدَى

//

أَرْدَتْهُ مُضْطَّرِجاً بِالدَّمِّ أَيْنَ لَهُ

                                 عِنْدَ الْهَزِيعِ نَجِيدٌ يَطلُبُ السَّنَدَا

//

"مُحَمَّدٌ" قد تَرَكْتَ الْقَلْبَ مُكْتَئِباً

                             يُجَرِّعُ الْهَمَّ والأَحـْــزَانَ والْكَمَـدَا

//

شَهِيدُ عِلْمٍ، سَتَلْقَى اللهَ مُكْتَسِباً

                                 شَهَادَتَيْنِ، فأَنْعِمْ رُتْبَةَ الشُّهَدَا

//

ذاكَ الْقضاءُ فَمَا حَالٌ يُقَابِلُهُ

                        حينَ المصائبِ غَيْرَ الصَّبْرِ مُعْتَضَدا

//

وذاكَ أَمْرٌ مِنَ الْخَلَّاقِ قَدَّرَهُ

                                 على الْبَرِيَّةِ أَحْكَاماً ومُعْتَقَدَا

//

"لَوْ يَستَطيعُ الَّذي يَهْوَى البقاءَ لَهُ

                               فِداءَهُ بالَّتِي في جَنْبِهِ لَفَدَى"(1)

//

لَكِنَّمَا الرُّوحُ إِنْ تُفْنَى لِآخِرَةٍ

                          تُفْضِي إِلَيْهِ، كأَنْوَارِ السَّنَا صُعُدَا

//

فالصَّبْرُ يا آلَ عَبْدِاللهِ إِنَّ لَكُمْ

                                مثوبةَ اللهِ في تَسْلِيمِكُمْ أَبَدَا

//

ولِلشَّهِيدِ جِنَانُ الخُلْدِ يَرْتَعُها

                        غَضَّ الشَّبَابِ،زَكِيَّاً،مُشْرِقاً، رَغِدَا

//

إِنَّا إِلى اللهِ، إذعانٌ ومُحْتَسَبٌ

                           للهِ ما كانَ مِنْ أَمْرٍ، ومَا وَعَدَا

............

هامش:

(1)     البيت للشريف الرضي.

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