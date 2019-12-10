تدشين الكتاب التوثيقي لحفل تكريم الكفاءات الإدارية بدول الخليج



مسقط- الرؤية

دشن معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية صباح أمس بمكتبه الكتاب التوثيقي لتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الأولى، والذي أقامته وزارة الخدمة المدنية بمباركة سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وبرعاية صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في مايو الماضي.

ويوثق الكتاب مبادرة السلطنة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية التي حظيت بموافقة وترحيب أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في الاجتماع الرابع عشر المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2015م، وأقرها المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (142) المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م، وقد تضمن الكتاب في محتوياته السير الذاتية وصور الشخصيات التي نالت استحقاق هذا التكريم وعددها ثلاثون شخصية إدارية - بواقع خمس شخصيات من كل دولة من دول المجلس - مُنحت وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وتهدف الوزارة من إصدار هذا الكتاب، الذي يحتوي على 144 صفحة، إلى توثيق هذه المناسبة التاريخية، بما تشمله من جوانب تحفيزية للعاملين بقطاعات الخدمة المدنية في السلطنة وفي دول مجلس التعاون.