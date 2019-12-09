ظهور أول إصابة بشلل الأطفال في ماليزيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أكدت وزارة الصحة ظهور أول حالة إصابة بشلل الأطفال لأول مرة في البلاد منذ 30 عاما، وأدخل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة شهور إلى المستشفى بعد إصابته بالحمى وضعف الأطراف.

ووفقًا لما أوردته وسائل الأعلام، أصيب الرضيع في 6 ديسمبر بنوع واحد من فيروس شلل الأطفال (cVDPV) وهو من النوع الأول الذي تكون وقايته من خلال لقاح يعطى عن طريق الفم. وهذا يعني أن أولئك الذين تم تلقيحهم سيكونون في مأمن من الإصابة. وقال الدكتور نور هشام مدير عام الصحة بأقليم داتوك إن النوع الأول لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال التحصين ومن الضروري أن يتم تحصين كل طفل في المجتمع.

وآخر حالة تم اكتشافها في ماليزيا كانت في عام 1992، وتم إعلان خلو البلاد من مرض شلل الأطفال في عام 2000. على الآباء الذين يكتشفون أي أعراض مرتبطة بشلل الأطفال لدى أطفالهم على إحضار أطفالهم لإجراء فحوصات فورية.