"اجتماعية الدولة" تستعرض عددا من المقترحات

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها المقترحات المقدمة لها لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، إضافة إلى مراجعة الاختصاصات الحالية للجنة وإضافة ما يستدعي من اختصاصات جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة. وجرت مناقشة تشكيل لجان فرعية لأداء مهام اللجنة، علاوة على التصديق على محضر الاجتماع الإجرائي للجنة.