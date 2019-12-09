المتحف الوطني يشارك في "يوم الثقافة" بسوريا

مسقط - الرؤية

شارك المتحف الوطني ممثلا في جمال بن حسن الموسوي مدير عام المتحف في فعاليات يوم الثقافة بالجمهورية العربية السورية؛ حيث تم عقد جولة مباحثات ثلاثية ذات طابع فني بمقر المتحف الوطني في دمشق بين كل من الدكتور محمود حمود، مدير عام الآثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، والبروفيسور الدكتور ميخائيل بيوتروفسكي، مدير عام متحف الإرميتاج بروسيا الاتحادية الصديقة، لمناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بحفظ وصون القطع المتحفية السورية المتضررة.

وقدّم الموسوي محاضرة بمقر المتحف الوطني في دمشق بعنوان "تجليات من التراث الثقافي العماني من واقع قصة السرد المتحفي، وإمكانية الوصول، والتربية المتحفية والتواصل المجتمعي". وتضمن برنامج العمل الوقوف على الجهود المبذولة في إعادة تأهيل المعالم التاريخية والحضارية المتضررة خلال سنوات الأزمة، وتحديدا ما تقوم به المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، ومؤسسة الأغا خان المقيدة في كندا.

كما تمّ تكريم مدير عام المتحف الوطني، من قبل معالي محمد الأحمد وزير الثقافة، في إطار احتفالات الوزارة بيوم الثقافة، والذي تم تنظيمه بمقر دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. جاء ذلك تحت رعاية معالي المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. كما تمّ تكريم البروفيسور الدكتور ميخائيل بيوتروفسكي، مدير عام متحف الإرميتاج بروسيا الاتحادية وعضو مجلس أمناء المتحف الوطني، ويأتي التكريم تقديرا للجهود المبذولة في حفظ وصون التراث الثقافي السوري المتضرر خلال سنوات الأزمة، والتعاون الثقافي القائم بين الجانبين العماني والسوري.