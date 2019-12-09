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الكونجرس الأمريكي يُشيد بتجربة السلطنة في مجال الحريات الدينية

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

الكونجرس الأمريكي يُشيد بتجربة السلطنة في مجال الحريات الدينية

 

واشنطن - العمانية

أشاد تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي بتجربة السلطنة في مجال الحريات الدينية مؤكًدا أن السلطنة ما زالت تحافظ على مكانتها الرفيعة في الحريات الدينية من خلال التعايش والتسامح الديني والحوار في المجتمع العماني .

كما أشاد التقرير بدور السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في نشر السلام والتسامح الديني والتفاهم والتعايش المشترك والتقريب بين الأديان .

وأشار التقرير إلى جهود السلطنة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال ما تبذله من جهود واضحة وجلية على المستوى المحلي والعالمي في نشر قيم التفاهم والتسامح الديني بين جميع الأديان والشعوب عبر برامج الوزارة المتنوعة كنشرة التفاهم التي تهدف إلى توسيع الحوار وتشجيع النقاش المحترم بين الأديان الأخرى.

كما تطرق التقرير إلى فعالية تعارف السنوية التي تنظمها الوزراة كل عام خلال شهر رمضان المبارك .

الجدير بالذكر أن جهود السلطنة مستمرة في نشر قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأديان، وقد أطلقت السلطنة مؤخرًا / مشروع السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني / الذي يسعى إلى تعزيز قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب والأديان .

 

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